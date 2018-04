Marques Mendes: “No seu íntimo Costa não descarta a hipótese de um bloco central”

António Costa foi claro. Em entrevista à “Visão” disse ser contra soluções governativas de bloco central, pois considera-as “negativas para a democracia, porque a empobrecem.” Mas Marques Mendes duvida e compara esta clareza do primeiro-ministro às promessas que os candidatos políticos fazem antes de chegar ao poder e que depois não cumprem. “A única novidade são os elogios que ele faz a Rui Rio. Não é normal um chefe de Governo elogiar um líder de oposição”, comentou esta noite, na SIC.

“A ideia do Bloco Central não lhe desagrada. Ele é que não o diz. No seu íntimo, António Costa ainda não descarta a hipótese de fazer um bloco central”, frisou Marques Mendes.

PCP afasta-se, Bloco aproxima-se

O comentador identificou também mudanças de estratégia do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. O primeiro dá sinais de estar a afastar-se do Governo, o segundo mostra estar a aproximar-se do Governo e do primeiro-ministro, nas leis laborais e nos spreads nos empréstimos à habitação, referiu.

Para o comentador, os comunistas afastam-se com a aproximação do 1.º de Maio e a “escalada de greves”. “O PCP quer distanciar-se mas sem deitar o Governo abaixo. Está traumatizado com aquilo que aconteceu nas autárquicas e não ter surpresas”.

Já o Bloco de Esquerda “está cada vez mais de braço dado com o Governo. Quer transformar-se num partido do poder. Quer ir para dentro do Governo. É uma mudança mais profunda do que parece”, defendeu.