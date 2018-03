PSD critica posição “tímida” e “condicionada por BE e PCP” do Governo sobre a Rússia

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, classificou esta quarta-feira a posição do Governo português em relação à Rússia como "tímida e condicionada". Tímida porque "se limitou a condenar [a Rússia] e não foi mais longe", imitando os países seus aliados que, no contexto do caso Skripal, expulsaram diplomatas russos. E condicionada porque, segundo o PSD, o Governo não tem uma posição mais dura graças às alianças com os parceiros de esquerda.

No Parlamento, Fernando Negrão lembrou que "a maioria dos países [europeus] prestou solidariedade ao Reino Unido, expulsando diplomatas russos" depois de conhecido o caso do envenenamento de um ex-agente russo e da sua filha em território britânico, usando uma arma química "proibida por todo o direito internacioanl e que não era usada na Europa desde a segunda guerra mundial".

Portugal, que para já se limitou a chamar o seu embaixador em Moscovo e avisou que a decisão está ainda "em curso", não fez, para o PSD, o suficiente. "A posição do PSD é que devemos alinhar com a maioria daqueles com quem temos estado sempre. O PSD recomenda ao Governo que expulse diplomatas russos".

Para os sociais-democratas, se o Governo e o PS ainda não o decidiram fazer é porque estão limitados pela geringonça: "[O Governo] não foi mais longe em consequência da aliança que tem com dois partidos que estão do lado errado", defendeu Negrão, lembrando a raíz "atlantista" e europeísta do PS e pedindo que "regresse à sua posição de defensor da relações europeias".

Fernando Negrão anunciou ainda que o PSD irá chamar o MInistro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ao Parlamento para pedir explicações sobre o caso. Praticamente ao mesmo tempo, na Comissão de Assuntos Europeus, a deputada social-democrata Rubina Berardo adotava o mesmo tom para criticar o "cinzentismo"da posição portuguesa, depois de nas primeiras reações ao caso o PSD se ter mostrado dividido.