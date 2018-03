“Você está louca, querida”, diz Netflix a deputado brasileiro Flávio Bolsonaro

Numa publicação feita na rede social Twitter, o deputado brasileiro disse que o serviço de streaming poderia estar interessado em fazer uma série sobre o seu pai, Jair Bolsonaro, deputado federal e pré-candidato à presidência. A Netflix respondeu e a internet decidiu brincar com a situação

Depois de a antiga presidente brasileira Dilma Rousseff ter afirmado que a série brasileira “O Mecanismo” - inspirada na Operação Lava-Jato - propaga notícias falsas, o deputado Flávio Bolsonaro publicou no Twitter que a Netflix poderia estar interessada em fazer uma série sobre a vida do seu pai, Jair Bolsonaro, deputado federal e pré-candidato à presidência. A Netflix decidiu responder no Twitter com ironia, numa publicação que se tornou viral na internet.

“Se a esquerda está apavorada com a série 'Mecanismo', imaginem se soubessem que a Netflix Brasil estava interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro”, disse na publicação que fez na rede social e que foi retweetada mais de três mil vezes.

Horas depois, a conta oficial da Netflix naquele país respondeu à publicação do deputado com ironia: “Você está louca, querida”. A publicação foi retweetada mais de 21 mil vezes.

O deputado viu a resposta e decidiu fazer uma nova publicação, desta vez dizendo que tem testemunhas do interesse do serviço de streaming em fazer a série e tweetou, em seguida, imagens de conversas que, segundo o próprio, provam o interesse da empresa de streaming numa série sobre o seu pai.

A resposta da Netflix foi tão repartilhada que não faltaram os memes para brincar com a situação.