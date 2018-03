Embaixador português em Moscovo chamado a Lisboa para consultas

O ministro dos Negócios Estrangeiros revelou esta terça-feira que o embaixador português na capital russa foi chamado para consultas a Lisboa.

Em entrevista à RTP, Augusto Santos Silva negou que Portugal se tenha excluído da ação conjunta de expulsar diplomatas russos e lembrou que o país é membro da NATO, tendo apoiado a proposta do secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, que anunciou esta terça-feira a intenção de expulsar sete diplomatas da missão da Rússia junto daquela organização.

À semelhança do que afirmou esta terça-feira em entrevista à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que Portugal “usa da prudência” no plano bilateral de forma a “defender os interesses nacionais”. Questionado sobre que interesses são esses, Augusto Santos Silva limitou-se a afirmar que este é um assunto em que o país é soberano, lembrando a “lógica de não confrontação que caracteriza há muito” a política externa portuguesa.

São já mais de 20 os países que expulsaram diplomatas russos do seu território, em solidariedade para com o Reino Unido no caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal. Destes, 16 pertencem à União Europeia.