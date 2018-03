Rui Rio conclui que houve completo falhanço da Proteção Civil nos incêndios de outubro

Rui Rio escolheu o concelho de Arganil para debutar como líder da oposição no país real. No concelho onde morreram quatro vítimas do grande incêndio de 15 de outubro e onde quase uma centena de famílias ficou sem casa, o presidente do PSD traçou esta segunda-feira um retrato negativo do cenário vivido então e agora pelas populações locais.

Depois de ouvir na biblioteca municipal de Arganil o movimento associativo de apoio às vítimas dos incêndios de Midões, a associação de vítimas do maior incêndio de sempre em Portugal e a associação de produtores florestais, Rui Rio afirma que a conclusão a tirar é muito clara: a atuação da Proteção Civil foi um completo falhanço, muito por culpa da ausência de anos de uma reforma urgente do ordenamento do território.

Acompanhado do líder parlamentar, Fernando Negrão, e de vários deputados laranja, Rio sublinha ainda que o Governo errou redondamente no apoio às vítimas das zonas ardidas, pessoas com dificuldades económicas e aos empresários que sem ajuda não conseguem retomar as suas atividades. “Arganil é um concelho onde as atividades económicas são por natureza débeis e os atrasos de apoios geram uma bola de neve de abandono num interior já desertificado.”

Das queixas ouvidas na manhã desta segunda-feira, Rui Rio chama a atenção para o excesso de burocracia que “está a entravar o processo de ajuda”.

Embora o deficiente funcionamento da Proteção Civil não seja imputado apenas à geringonça, o líder social-democrata frisa que a responsabilidade maior é sempre de quem tutela, afirmando que foi o atual Governo quem mudou a equipa e que em nada contribuiu para que as operações no terreno funcionassem bem.