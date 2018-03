Direção de Cristas sofre revés no Porto

A advogada Isabel Menéres Campos, que esta quinta-feira à noite foi eleita presidente da concelhia do CDS do Porto com uma candidatura anti-sistema, apontou como primeira medida "convidar a lista adversária para a concretização de um projeto que una o partido".

"Manifesto satisfação pela forma como decorreu o ato eleitoral. Há mais de 20 anos que não se via uma mobilização desta envergadura e as nossas primeiras medidas passarão por convidar os membros da outra lista para colaborarem no nosso projeto. Queremos unir o partido, em particular o CDS do Porto", disse à agência Lusa.

A advogada e professora universitária, que era vogal da comissão política concelhia que desempenhou funções até ao ato eleitoral que decorreu na quinta-feira, liderava a lista B, enquanto a lista A era encabeçada pela vereadora da câmara do Porto, Catarina Araújo. Ou seja, a lista associada à direção do partido, que integrava o secretário-geral adjunto no Norte, Manuel Gonçalves, e tinha como mandatária a vice do CDS Cecília Meireles perdeu.

Isabel Menéres Campos venceu por 17 votos, numa eleição na qual votaram 427 militantes do CDS e 46 militantes da Juventude Popular. A advogada encabeçou uma lista adversária à que era apoiada por figuras da direção do partido, e embora tenha esclarecido, citada pelo "Público", que esta não foi uma candidatura "desalinhada", críticos internos da direção do partido congratulam-se com a vitória de uma lista anti-sistema numa das maiores concelhias do país.

TEM pede demissão

A única tendência formalizada dentro do partido, a Tendência Esperança em Movimento (TEM), encabeçada por Abel Matos Santos, enviou uma nota em que felicita Isabel Menéres pelos resultados em que deixa avisos.

O grupo dirige-se a Assunção Cristas para dizer que "o secretário-geral adjunto do Norte não tem condições políticas para continuar a exercer o cargo", por considerar que Manuel Gonçalves, vice-presidente da distrital do Porto e candidato em segundo lugar pela lista de Catarina Araújo, "tomou um lado, não respeitou a imparcialidade e equidistância que se exige a quem é secretário-geral adjunto".

Ao Expresso, Matos Santos defende que quem exerce aquele cargo deve "estar ao serviço de todos os militantes do partido" e garante que teria a mesma posição caso a lista de Catarina Araújo fosse a vencedora. "Deixa de ser um árbitro". E a direção deve por isso "tirar consequências políticas", frisa.