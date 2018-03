“Este não é um relatório de avaliação criminal”

João Guerreiro, presidente da comissão técnica independente (CPI) responsável pelo relatório sobre os incêndios de outubro, defendeu que o documento esta terça-feira entregue no Parlamento “não é um relatório de avaliação criminal”. Em entrevista à SIC Notícias, esta quarta-feira à noite, referiu que a morte das 48 pessoas não pode passar “impune”.

“Tentámos quanto possível, através de opiniões recolhidas e informação por escrito, caracterizar o que aconteceu”, disse João Guerreiro.

Quando questionado sobre facto de a EDP ter rejeitado qualquer hipótese de negligência nos fogos de outubro (como é referido no relatório), respondeu que “o diálogo com a empresa não nos compete”.

João Guerreiro lembrou que o trabalho da comissão passa pela elaboração do relatório e apresentação de sugestões e recomendações. “Fazemos o levantamento, a análise e avaliação da situação”, disse. “O pedido da CPI é que o relatório seja analisado, que sejam vistas as recomendações, admito que algumas hoje em dia já estejam adotadas.”

Com a entrega do documento no Parlamento, a CPI extinguiu-se. “O relatório de Pedrógão suscitou algumas dúvidas e foram constituídos arguidos. Não posso assegurar que é isso que vai acontecer, mas seria normal que acontecesse. As sugestões que colocámos no relatório devem ser debatidas. O relatório de Pedrogão teve esse mérito: conseguir que muitas das sugestões fossem aceites.”