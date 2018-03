Bruxelas convida António Costa para “talk-show”

O exemplo de Portugal como beneficiário da política de coesão da União Europeia é o tema da intervenção de António Costa, que será esta quarta-feira o "convidado especial" de um debate na Euronews sobre esta política da UE, que celebra 30 anos.

A iniciativa do debate é da comissária europeia Corina Cretu, responsável pelo desenvolvimento regional, e juntará no "palco" os presidentes da Comissão e do Parlamento Europeu, os ex-comissários europeus desta pasta e outros responsáveis de cidades e regiões europeias.

O primeiro-ministro foi convidado a intervir sobre o papel da política de coesão em Portugal, como ela contribuiu para "moldar" o país e o ajudou a ultrapassar a recente crise económica. Entre 2007 e 2013, por exemplo, os investimentos proporcionados por esta política europeia ajudaram a criar um milhão de empregos na UE, sendo também um contribuinte regular em matéria de investigação e inovação, infraestruturas, etc.

O debate visa olhar não só para o que foi alcançado no passado, desde a criação do mercado único, a necessidade de convergência entre os Estados-membros no âmbito da união económico-monetária, bem como debater as vias possíveis de desenvolvimento para responder aos desafios atuais e futuros da União, tais como as crises económica e das migrações.

O "talk-show", com uma duração de duas horas, será gravado na tarde desta quarta-feira e depois transmitido numa versão editada pela Euronews e outros canais.