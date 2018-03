Primeiro-ministro quer alargar valor do programa relativo às florestas no envelope da Política Agrícola Comum (PAC) para o próximo orçamento da União, com o argumento do combate às alterações climáticas. PM anunciou a proposta no Parlamento Europeu. No atual quadro financeiro (2014-2010), o país recebeu €500 milhões para este setor

