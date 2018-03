Catarina Martins diz que PSD "tem explicações a dar" sobre subsídio de Barreiras Duarte

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje que o PSD "tem explicações a dar" sobre a a polémica em torno do subsídio do Parlamento recebido pelo secretário-geral social-democrata, Feliciano Barreiras Duarte.

"As posições do Bloco de Esquerda sobre transparência e exigência são conhecidas e não preciso de dizer nada sobre isto, toda a gente sabe no país como o BE se bate por essa transparência, pelo escrutínio, pela exigência. Não tenho nada a comentar, julgo que o PSD é que tem explicações a dar", afirmou Catarina Martins no final de uma reunião com cuidadores informais, que hoje decorreu no Porto.

O Observador avançou hoje que o secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, terá, durante pelo menos nove anos, recebido ajudas de custo e despesas de deslocação do Parlamento como se morasse no Bombarral, quando habitava em Lisboa.