Sondagem. 60% dos portugueses querem mais acordos entre PSD e PS, a começar pela Saúde

Os portugueses querem que PSD e PS se entendam em várias áreas, sendo a Saúde considerada a primeira prioridade. A conclusão é do barómetro de março da Eurosondagem para o Expresso e a SIC, que indica que para a maioria dos inquiridos (59,4%) os acordos de regime para a descentralização e os fundos comunitários "não são suficientes".

Questionados sobre as áreas em que os partidos se deveriam entender, indo além dos pré-anunciados entendimentos nestas duas áreas estruturais, os inquiridos deram uma importância notória à Saúde: 41,3% dos que consideraram que descentralização e fundos comunitários não chegam indicaram que a Saúde deveria ser a área seguinte a merecer entendimentos do bloco central. A seguir vem a Justiça (18%), numa altura em que Marcelo pede consensos nesse sector e Rio diz querer uma reforma que inclua até uma revisão constitucional; a Segurança Social (16,7%), uma das prioridades mencionadas também pelo novo PSD no Parlamento; e a Educação (11,5%).

Como o Expresso noticiou, tanto António Costa como Rui Rio querem chegar a acordos sobre as primeiras duas áreas até ao verão, havendo já interlocutores nomeados pelos PSD a trabalhar conjuntamente com o PS. Rio chegou a declarar, depois de se reunir com António Costa já enquanto líder do PSD, que se "pode dizer que estamos numa nova fase da relação entre os dois partidos".

Cristas é "idêntica" a Portas

O barómetro da Eurosondagem, cujas entrevistas foram feitas entre 8 e 14 de março - ou seja, incluindo os dias (10 e 11) em que decorreu o congresso do CDS em que Assunção Cristas se reconfirmou como líder do partido e se apresentou como primeira escolha à direita - também incluiu questões sobre os centristas.

Quando foi pedido aos inquiridos que comparassem Paulo Portas e Assunção Cristas, uma vez que este congresso assinalou dois anos da ex-ministra da Agricultura na liderança do partido, a maior parte (42,1%) disse achar que a sucessora é "idêntica" a Portas, enquanto 26,6% a considerou "pior" e 20% "melhor".

Já quanto a uma das discussões que dominaram os dias de congresso, relativa ao posicionamento do CDS de Cristas e do PSD na era Rui Rio no espectro político português, os inquiridos (46,7%) consideraram que os dois partidos dispuram o mesmo espaço eleitoral. 36,5% colocam o CDS à direita do PSD e apenas 6,8% pensam que os centristas estão à esquerda dos sociais-democratas.

