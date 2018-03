Santana Lopes vai presidir Fundação Espírito Santo

Pedro Santana Lopes vai ser o novo presidente da Fundação Espírito Santo. Foi o próprio que o anunciou, esta quarta-feira à noite, na SIC Notícias. A decisão deve ser aprovada esta sexta-feira pelo Conselho de Curadores da Fundação “em comum acordo com a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal de Lisboa”.

“Sim, é isso que está previsto”, respondeu Santana, após ter sido questionado se ia assumir a liderança da instituição de direito privado de utilidade pública. “É uma função não remunerada e que não será a full-time, porque vou manter a atividade como advogado. Vou dedicar o tempo que a fundação precisar para ajudar a ultrapassar estes momentos difíceis”, explicou.

Santana revelou ainda que o convite foi feito por Edmundo Martinho, atual provedor da Santa Casa, e que Fernando Medina, presidente da Câmara, se manifestou a favor. “É uma instituição que conheço bem desde que fui secretário de estado da Cultura por cinco anos e noutras ocasiões como primeiro-ministro, provedor...”

Atualmente, a instituição gerida pela Santa Casa é presidida por Edmundo Martinho, que vai renunciar ao cargo, e tem como administradora executiva Conceição Amaral. A Fundação Ricardo Espírito Santo foi criada em 1953 como“Museu-Escola com a finalidade de proteger e divulgar as Artes Decorativas Portuguesas e os ofícios com elas relacionadas”. Nos últimos tempos, têm sido motivo de notícia devido à queda do GES e pelas dificuldades no pagamento de salários dos colaboradores.

Segundos antes de anunciar o novo cargo, Santana Lopes tinha recusado a ideia de voltar a sujeitar-se a eleições nos próximos tempos, sublinhando que o PSD “ficará bem entregue” nas europeias se o cabeça-de-lista for Paulo Rangel.