Portugal acolhe já 222 refugiados reinstalados de fora da UE

No total, Portugal comprometeu-se a receber 1201 pessoas no âmbito do programa de reinstalação de pessoas que estão em campos fora da UE

Portugal tinha recebido, até dia 7 de março, 222 refugiados no âmbito do programa de reinstalação de pessoas que estão em campos fora da União Europeia (UE), segundo estimativa de um relatório esta quarta-feira divulgado pela Comissão Europeia.

No total, Portugal comprometeu-se a receber 1.201 pessoas, 191 das quais no âmbito do primeiro programa (de 2015 e entretanto concluído) e outras 1010 no do segundo programa (de 2017, relativo a mais 50 mil refugiados em países prioritários).

Bruxelas estima que ao abrigo do primeiro programa, o número de pessoas acolhidas em Portugal carece ainda de confirmação, contabilizando 43 no segundo, mais 99 ao abrigo de um acordo específico UE-Turquia.

O total estimado de 222 deverá ser revisto num próximo relatório.

No total dos dois programas, segundo a mesma fonte, foram já reinstaladas 29.314 pessoas, a maioria das quais acolhida pela Alemanha (4.313), seguindo-se a França (3.910) e a Noruega (3.500), que juntamente com a Suíça e o Liechtenstein se associou aos 28 Estados-membros na receção de refugiados.

Os Estados-Membros devem rapidamente começar as reinstalações ao abrigo do novo programa para países prioritários. As reinstalações de refugiados evacuados da Líbia ao abrigo do Mecanismo de Trânsito de Emergência deverão ser implementadas com urgência.

Falando numa conferência de imprensa, em Bruxelas, o comissário europeu para a Migração, Dimitris Avramopoulos, sublinhou que, apesar das chegadas de migrantes se tenha reduzido em 30% face a 2014, "é chegado o momento de acelerar e intensificar os nossos esforços a todos os níveis – não de os abrandar".

"Precisamos de mais ações e de ações mais rápidas em matéria de regresso, de gestão das fronteiras e das vias legais, em especial reinstalações em África, mas também na Turquia, sublinhou.

Em relação ao programa de recolocação de refugiados em campos situados na Grécia e em Itália, Bruxelas salienta "estar a chegar ao seu termo com bastante êxito".

Cerca de 34.000 pessoas, mais de 96% de todos os requerentes elegíveis registados, foram recolocadas tendo contribuído quase todos os Estados-membros, segundo um comunicado, sendo que os dados por país não estão disponíveis.

A Comissão Europeia salienta Estão a ser preparadas as transferências para os restantes requerentes: 149 na Grécia e 933 em Itália.