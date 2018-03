Filipe Lobo d'Ávila apresenta lista ao Conselho Nacional do CDS

Filipe Lobo d'Ávila vai avançar com uma lista alternativa à de Assunção Cristas para o Conselho Nacional do CDS, tal como aconteceu no último congresso. O deputado crítico da atual liderança, que anunciou que está de partida do Parlamento neste conclave, encabeçará assim uma lista que contará também com o centrista Raúl de Almeida, confirmou o próprio ao Expresso.

Não é a única novidade nas listas: também a Tendência Esperança em Movimento, a única corrente de opinião formalizada na história do CDS (a formalização aconteceu no início deste mês) decidiu concorrer com lista própria depois de não chegar a acordo sobre os cabeças de lista com o grupo de Lobo d'Ávila e Raúl de Almeida. A TEM terá assim Abel Matos Santos como cabeça de lista ao Conselho Nacional, concorrendo ainda ao Conselho de Jurisdição e Conselho de Fiscalização, diz Matos Santos.

Na tarde deste sábado, chegou a haver notícias de que o centrista Pedro Borges Lemos, que tal como Abel Matos Santos apresentou uma moção global estratégica no congresso, apresentaria também uma lista própria ao conselho Nacional. Mas ao final da noite, fonte do seu movimento contactada pelo Expresso confirmou que não irá avançar.

A juntar-se a estas listas há ainda a da direção do partido, que coloca António Lobo Xavier à cabeça do Conselho Nacional. Para a comissão executiva do partido, a atual direção decidiu reforçar o número de mulheres, que passarão a representar um terço do grupo com a entrada de Isabel Galriça Neto, Raquel Vaz Pinto e Graça Canto Moniz (as duas últimas estão ainda envolvidas na coordenação do programa eleitoral do CDS, coordenado por Adolfo Mesquita Nunes).