As críticas e os avisos do CDS a Rui Rio

Assunção Cristas prepara-se para receber Rui Rio à entrada do congresso do CDS este domingo, no pavilhão multiusos de Lamego. O líder do PSD encabeça a delegação do partido para a sessão de encerramento do congresso dos centristas. Se não ouviu as críticas (umas mais diretas e outras veladas) que os congressistas lhe dirigiram durante o dia de sábado, aqui fica o registo da ambição do CDS que em alguns pontos atropelou o próprio PSD.

Telmo Correia, deputado e vice-presidente da Assembleia da República: "O nosso espaço de crescimento é amplo. O nosso espaço de crescimento é enorme. Somos o único partido que se assume de direita. Não dependeu de nós, mas puseram-nos nesta posição. Não estamos equidistantes de ninguém."

"Oferecer mais uma parceria a Costa é o mesmo que ir vender caloríferos para o deserto. Não resulta. António Costa não precisa."

Filipe Anacoreta Correia, membro da Comissão Executiva: "Como militante do CDS não gostei de ouvir Rio [sobre estar equidistante do CDS e do PS]. O PSD tem de perceber que o CDS não será uma muleta. Isto chama-se dar-se ao respeito. O CDS gosta de relações sérias e duradouras".

Luís Pedro Mota Soares, deputado: "Muita gente olha para nós como a única alternativa de centro e de direita. Um jornalista perguntava-me se acho que a Assunção Cristas é melhor do que Rui Rio. Sim, acho mas acima de tudo acho que Assunção Cristas é muito, muito, muito melhor do que António Costa, a melhor líder política de Portugal."

Diogo Feio, presidente do Gabinete de Estudos do CDS: "Nós discutimos as reformas aos olhos de todos no Parlamento."

Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS: "Somos um partido que representa sem vergonhas os valores de direita."

Pedro Ferreira de Carvalho, candidato à Câmara de Monforte: "O CDS é o único partido de direita em Portugal. A líder da oposição chama-se Assunção Cristas".