"Portugal.com futuro": a equipa que prepara programa de Governo do CDS

"Somos o partido que prepara o futuro", sublinhou esta tarde Assunção Cristas, no discurso em que apresentou a sua moção de estratégia, na abertura do congresso do CDS, que decorre este fim de semana em Lamego.

A líder do PSD apresentou o grupo "Portugal.com futuro", que irá preparar o programa eleitoral do CDS para as legislativas, e que será coordenado por Adolfo Mesquita Nunes, vice-presidente do partido. Nadia Piazza, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão, é uma das independentes que irá colaborar com o CDS. Os outros membros são Pedro Mexia, escritor, Ana Rita Bessa, deputada, Mariana França Gouveia, advogada, Francisco Mendes da Silva, ex-deputado, João Moreira Pinto, cirurgião pediátrico, Graça Canto Moniz, doutoranda em Proteção de Dados, e Jorge Teixeira, mestre em Filosofia.

"O que proponho a todo o partido, a todos os militantes sem exceção é que de olhos bem abertos, com ligação ao terreno, capacidade crítica e espírito criativo participem comigo, ao meu lado, em todo este trabalho", apelou.