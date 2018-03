Direção do CDS vai ter um terço de mulheres

A nova comissão executiva do CDS vai ter um terço de mulheres, de modo a cumprir a promessa de Assunção Cristas de recrutar mais mulheres para a política. Entram três: Isabel Galriça Neto, médica e deputada, Graça Canto Moniz, ‎investigadora e coordenadora do Observatório de Protecção de Dados Pessoais da Universidade Nova, e Raquel Vaz Pinto, professora auxiliar do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.

Da comissão executiva estão de saída Miguel Morais Leitão, gestor e um dos homens de confiança do anterior líder do CDS, Paulo Portas, que o levou para o Governo nas duas vezes em que CDS e PSD estiveram no poder durante a sua liderança. Sai também Miguel Moreira da Silva, vereador na Câmara de Lisboa, quadro da REN e irmão do ex-ministro do Ambiente do PSD, Jorge Moreira da Silva.

António Lobo Xavier mantém-se como o primeiro nome da lista de Cristas ao Conselho Nacional. As listas para os órgãos nacionais do CDS são votadas domingo de manhã.