Assunção “Rocky” Cristas: os combates contra Costa em vídeo

Não houve murros nem pontapés, mas foi um cenário de combate o que Cristas apresentou aos congressistas, num vídeo que resumiu as suas acesas discussões com António Costa no Parlamento. A banda sonora foi escolhida a dedo: as notas de "Eye of the Tiger", a música de Rocky Balboa, encheram o Centro Multiusos de Lamego, qual ringue de boxe.

O momento musical aconteceu quando Assunção Cristas prescindiu da palavra (estava prevista uma intervenção para falar das atividades da Comissão Política Nacional) e preferiu deixar os vídeos falarem por si. Nos ecrãs apareceu uma montagem dos momentos em que, presumivelmente, Costa ficou KO depois de enfrentar a líder centrista no Parlamento. Do lado do primeiro-ministro, imagens de preocupação ou semblante carregado. Do lado de Cristas, os momentos em que terá dado respostas acutilantes - incluindo o debate de janeiro sobre a abertura, ou não, das unidades de saúde familiar.

"Pode fazer política, não pode é fazer política com mentira". "Obrigada, senhora deputada, não tenho nada a acrescentar". Às trocas de bocas entre os dois seguiu-se o momento em que Assunção Cristas ofereceu a Costa uns óculos para ver melhor a realidade, como presente de Natal, no Parlamento. E entrou nova canção: "Kung-fu fighting" começou a soar nos altifalantes, como se Cristas fosse uma gladiadora.

Não foi o primeiro momento musical do Congresso, apesar de o conclave ter começado escassas horas antes. Diogo Feio, apresentando o relatório de atividades do gabinete de estudos do partido, lembrava que Cristas acabou a última campanha com a canção dos Queen "Don't Stop Me Now" e acrescentava: "Sinto que este partido também tem uma canção para ti, uma canção que se canta muito nos estádios: You'll never walk alone. Nunca estarás sozinha".

A intervenção de Diogo Feio prolongou-se tanto que teve direito a uma piada do presidente da Mesa do congresso, Luís Queiró: "Quase que dizia 'Don't Sop You Now", brincou. É que há muitas pessoas inscritas para falar e até pode ser preferível tratar do assunto em vídeo, como fez Cristas: "Uma imagem vale mais do que mil palavras", elogiou a Mesa.