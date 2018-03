Assunção Cristas: “Eu vejo-me como primeira-ministra”

Recusa qualquer hipótese de acordos com o PS de Costa, insiste que o CDS irá sozinho às legislativas de 2019 - independentemente das circunstâncias e das sondagens - e assume sem rodeios a sua ambição: em vez de se imaginar vice primeira-ministra de Rio, prefere ver-se como chefe do Governo. Em entrevista ao Expresso, no dia que marca o início do Congresso do CDS em Lamego, Assunção Cristas revela ainda que Adolfo Mesquita Nunes será o coordenador de um programa eleitoral que contará também com Nádia Piazza, presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande

