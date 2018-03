Costa elogia Marcelo e faz votos de continuação da solidariedade institucional

O primeiro-ministro, António Costa, saudou Marcelo Rebelo de Sousa, que esta sexta-feira completa dois anos como Presidente da República, fazendo votos para que continue a desempenhar um mandato de proximidade, solidariedade institucional e de concórdia nacional.

"Saúdo o Presidente da República no segundo aniversário da sua posse, com votos da continuação de um mandato marcado pela proximidade aos cidadãos, a solidariedade institucional e a concórdia nacional", escreveu o primeiro-ministro, numa mensagem difundida através do Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa cumpre esta sexta-feira dois anos de mandato como Presidente da República, num momento em que tem acentuado a urgência de acordos de regime alargados até às eleições do próximo ano.

O ex-comentador político, professor universitário de direito e antigo presidente do PSD, que completou 69 anos em dezembro, foi eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos, apresentando-se como um moderado empenhado em "fazer pontes" e "promover consensos".