CDS vai ter canal de televisão próprio

Assunção Cristas está sentada a uma secretária, num estudo de televisão, virada de frente para as câmaras mas sem nenhum jornalista pelo meio. A imagem não é habitual, mas serve para apresentar a mais recente iniciativa do CDS: o partido vai lançar um canal de televisão próprio, cujos conteúdos estarão disponíveis no Youtube.

Oficialmente, o partido irá anunciar a criação do canal, o CDS TV, no Congresso que se realiza este fim de semana, em Lamego. Até porque será já no conclave que farão a própria cobertura televisiva. "Essa emissão não se limitará à transmissão dos discursos e terá momentos de reportagem, entrevista, comentário e debate", informa um comunicado dos centristas enviado às redações.

Os centristas acreditam que "na política, tão importante quanto fazer é comunicar, mostrar e explicar o que fazemos". Por isso, passam agora ao domínio audiovisual, com o dirigente e deputado João Almeida aos comandos do projeto. A ideia é seguir toda a atividade do partido, da direção às autarquias, passando pela Juventude Popular.

No vídeo de apresentação da iniciativa enviado às redações é Cristas que apresenta o projeto, a partir de um estúdio de televisão.