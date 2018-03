PSD quer ouvir responsáveis técnicos sobre riscos de atravessar Ponte 25 de Abril

O partido quer chamar ao Parlamento o Laboratório Nacional de Engenharia Civil no seguimento da notícia que faz a capa da revista Visão desta semana

'Antes dos responsáveis políticos, que também são importantes, os responsáveis técnicos': assim reagiu o PSD esta quinta-feira à notícia da 'Visão' que dá conta da necessidade de obras na Ponte 25 de Abril, anunciado que vai querer ouvir o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sobre o assunto.

O Governo anunciou na quarta-feira uma verba de 18 milhões para obras na Ponte 25 de Abril, no mesmo dia em que a revista noticiou um relatório do LNEC que não afastava o risco de colapso na ponte. Pouco depois, o CDS reagiu e dizendo que chamaria ao Parlamento o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, assim como o LNEC, para pedir explicações sobre o tema.

O PSD assegura que acompanha a intenção de chamar o ministro mas acha prioritário ouvir os responsáveis técnicos, pelo que será esse o sentido do requerimento que irá apresentar. Aos jornalistas, o deputado Paulo Rios disse que o partido 'acompanha com preocupação' as notícias, particularmente por citarem 'um conjunto de relatórios' vindos de 'várias entidades'. O objetivo de chamar o LNEC é 'saber se podemos estar tranquilos para usar aquela ponte'.