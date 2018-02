Parlamento Europeu quer que Conselho tome posição sobre atividade de lobing de Durão Barroso

Por uma esmagadora maioria de votos a favor, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta para que a Comissão Europeia tome uma posição sobre a atividade de lobing do ex-presidente Durão Barroso.

A proposta será debatida ainda esta quarta.feira com a presença do vice-presidente da Comissão Katainen, que se encontrou Durão Barroso num hotel em Bruxelas a 25 de outubro. Ana Gomes e Paulo Rangel serão os eurodeputados portugueses que intervirão no debate.

A proposta foi apresentada pelo GUE (Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde), ao qual pertencem o PCP e o BE, e recebeu 241 votos a favor e 133 contra. Defendida pelo eurodeputado Dennis de Jong, a proposta é feita em nome do ITCO (o Intergrupo para a Integridade, Transparência, Anticorrupção e Crime Organizado), e de cuja direção faz parte Ana Gomes.

Nos termos da proposta, os eurodeputados pretendem saber que assuntos de "comércio e defesa" foram discutidos entre o ex-presidente Durão Barroso e o vice-presidente da Comissão.

Os eurodeputados querem que a Comissão diga que "consequências tirará da violação do acordo prévio" feito por Durão Barroso que, ao assumir o seu novo cargo na Goldman Sachs, se comprometeu perante a Comissão de Ética a não fazer atividades de lobing. Para o ITCO, esse compromisso foi violado e afeta as políticas de integridade da Comissão, razão pela qual pretendem uma declaração que inclua as explicações do vice-presidente Katainen.