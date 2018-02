A primeira prova de fogo de Fernando Negrão frente a António Costa

Mesmo que haja sinais de divisão na bancada do PSD, uma coisa é certa: os deputados querem, pelo bem do partido, que Fernando Negrão passe o seu primeiro teste como líder do grupo parlamentar. A prova está marcada para esta quarta-feira às 15h, momento em que começará o primeiro debate quinzenal em que será Negrão, e já não o seu antecessor Hugo Soares, a enfrentar António Costa no Parlamento. Sobre o debate, diz Negrão que só fala “consigo próprio”.

Enquanto se prepara para o primeiro embate, os deputados da bancada esperam que seja capaz de aparecer preparado e mostrar uma boa prestação. Ao Expresso, o deputado social-democrata Sérgio Azevedo – que logo a seguir à eleição de bancada, em que o maior adversário de Negrão foram os votos em branco, comparou a visão de considerar os votos em branco como votos favoráveis com a da aprovação da Constituição de 1933, “num Estado autoritário e fascizante” – diz que neste caso as divisões são secundárias: “Uma coisa foi a eleição e as circustâncias em que aconteceu. Mas tenho a esperança e a certeza de que vencerá o debate”, assegura.

As qualidades que poderão levar Negrão à vitória são citadas pelos vários deputados: enquanto Sérgio Azevedo lembra a experiência de Negrão a nível “parlamentar e governativo”, António Topa, apoiante de Rio e vogal da Comissão Política Nacional, lembra que o novo líder da bancada “é experiente, tem conhecimentos e é capaz de enfrentar o primeiro-ministro”. Também há quem prefira não falar: o Expresso ouviu a um deputado que é melhor não comentar o assunto nesta altura de “confusão”, poucos dias depois de Negrão ter sido eleito com apenas 35 votos favoráveis (de um total de 88) e ter declarado que interpreta os votos em branco como expressão do “benefício da dúvida”.

Temas sociais e descentralização no topo da agenda

Entre os deputados sociais-democratas, há vários temas comuns que são postos no topo da agenda e por isso vistos como prioritários para Negrão abordar no seu primeiro debate com Costa. Paula Teixeira da Cruz, que há dias disse acreditar que a liderança da bancada do PSD não ficou “legitimada” pela forma como o processo decorreu, diz ao Expresso que Negrão deve aproveitar para pôr na agenda os “temas sociais”. Não é a única. Na bancada, colocam-se como prioridade assuntos como a saúde, mas também a justiça e, sobretudo, a descentralização, como forma de dar um sinal de que o PSD está disponível para negociar com o PS.

António Topa também elege o tema da descentralização como o preferido para marcar o início da era de Rio e Negrão no Parlamento, lembrando que o PS já apresentou mais de duas dezenas de propostas e que o PSD “sempre se mostrou aberto” a discutir o assunto: “O PS fala muito, mas não sai com a matéria fundamentada cá para fora”. Por isso, o parlamentar diz esperar que seja desta que a reforma avança, com PSD e PS a liderar o caminho.

O próprio Fernando Negrão aponta, em declarações ao Expresso, a descentralização como um dos temas cruciais para os próximos tempos no Parlamento – é de resto um assunto que já discutiu com Rui Rio e que dizia, em entrevista ao Expresso na edição do sábado passado, interessar às duas partes, embora o PSD queira “ser mais ambicioso”: “Não me parece que sejam matérias difíceis, e tanto o PS como o PSD estão interessados em que rapidamente essas questões se resolvam”. Outra das matérias que Negrão destacou na mesma altura foi a questão da reforma da Segurança Social, que classificou como “prioritária” e “fundamental”.

À espera do “tête-à-tête”

Ao Expresso, o líder da bancada cor-de-laranja faz um ponto de situação sobre os dossiês que estavam à espera da nova liderança para poder avançar, numa altura em que ainda não tomaram posse os novos coordenadores setoriais do PSD no Parlamento. A descentralização e o financiamento dos partidos são as primeiras prioridades, embora este segundo tema – sobre o qual Rui Rio já se pronunciou, garantindo estar contra a isenção do IVA para os partidos políticos e criticando o processo feito “às escondidas” – só fique decidido na sua primeira reunião como presidente do grupo parlamentar, que acontecerá esta quinta-feira. Logo depois, na sexta-feira, o assunto será debatido em plenário, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa devolveu o diploma com as alterações que os partidos quiseram fazer (como a isenção de IVA e o fim dos tetos para doações individuais aos partidos) à Assembleia quando o vetou, em dezembro passado.

Fernando Negrão confirma ainda que, tal como a anterior direção decidira, o tema da eutanásia é uma “questão de consciência”, pelo que os deputados terão liberdade de voto (com projetos do PS, BE e PAN a favor da legalização e o CDS frontalmente contra). Para a legalização da canábis para fins medicinais, que baixou à comissão, “temos tempo”, diz Negrão, sendo que o partido começou por anunciar que iria apresentar o seu próprio projeto nesse sentido mas aprovou, no Congresso, uma moção que defendia a legalização incluindo para fins recreativos.

As próximas novidades sobre a posição de uma bancada com liderança renovada só deverão saber-se quinta-feira, o dia em que Negrão terá, como dizia esta terça-feira ao Expresso, o seu primeiro “tête-à-tête” com os deputados, depois de ter acusado os que aceitaram integrar as suas listas e depois votaram em branco de falta de “ética”. Só depois disso Rui Rio, que entretanto já falou com Marcelo Rebelo de Sousa e com António Costa, deverá reunir-se com os deputados do grupo parlamentar. Porque o primeiro confronto deve ser com Negrão, diz o próprio (“Isto é entre mim e os deputados”) e porque a direção da bancada ainda não está toda eleita. “Deixe estabilizar”, dizia Rio aos jornalistas esta semana.