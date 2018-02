CDS quer ouvir Centeno. Mas não é só uma vez nem só sobre Finanças

O CDS quer chamar Mário Centeno ao Parlamento para pedir explicações sobre gestão orçamental. Mas a novidade é que os centristas não querem simplesmente ouvir Centeno, por exemplo, na comissão de Orçamento e Finanças: o plano é ouvir o ministro em várias das áreas sectoriais (as comissões de Educação ou Saúde podem ser exemplos) porque o partido acredita que boa parte dos bloqueios, cativações e pagamentos em atraso nas diferentes áreas se devem às decisões das Finanças.

Há muito que o CDS vem sinalizando as cativações em diferentes serviços públicos como um dos principais problemas que vê na ação deste Governo. Agora, os centristas querem que Mário Centeno se explique não só sobre cativações, mas sobre as autorizações que (não) dá e que causam, por exemplo, falta de materiais em hospitais cujos fornecedores não são pagos a tempo.

Ao Expresso, a deputada centrista Cecília Meireles explica que estão em causa "as cativações mas também todas as outras formas como o Governo fez gestão orçamental" e é sobre isto que o CDS quer questionar o ministro, assegurando que há "transparência" no processo de fiscalização do Executivo.

"Em muitos sectores, para conhecermos a verdadeira gestão é importante falar com o ministro das Finanças e não só o ministro da área", detalha a deputada. Isto porque "para poder fiscalizar é preciso falar das escolhas reais" e neste sentido "as Finanças perturbam o funcionamento" de diversas áreas. O CDS quer assim que Centeno "assuma as escolhas": "Os discursos [dos ministros] não têm nada que ver com as escolhas reais", sublinha Cecília Meireles.

O CDS está de momento num processo de análise das várias áreas para perceber em quais fará sentido chamar o ministro das Finanças, mas já é certo que as "áreas sociais" não ficarão de fora. Exemplo é a saúde, que é bandeira do CDS de Cristas e que domina muitas das intervenções do partido no Parlamento. Uma das últimas perguntas do partido dirigidas ao Governo tinha precisamente que ver com uma verba de 8 milhões que teria sido destinada ao Hospital de Setúbal (onde se realizaram as jornadas parlamentares do partido, onde também se discutiu saúde) mas nunca desbloqueada pelas Finanças.

"Não estamos a falar só da questão financeira. Há pessoas reais que sofrem com os pagamentos em atraso, há impactos nas vidas de muita gente", justifica Cecília Meireles, lembrando que foi do CDS a iniciativa, neste verão, de apresentar um projeto para obrigar o Governo a apresentar detalhadamente, programa a programa e ministério a ministério, as verbas cativadas com regularidade, num exercício de maior "transparência".