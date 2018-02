Bloco exige que Governo abra em março os concursos para regularizar precários

Catarina Martins lembra que "a abertura de concursos está atrasada" e diz que "isso para o Bloco é um problema". E pede garantias ao Governo para que o processo "não seja boicotado" pelos dirigentes da administração pública que estão a supervisionar a regularização dos precários

A abertura dos concursos estava prevista "para meados de fevereiro", mas ainda não foi aberto "um único". Ou seja, constatou Catarina Martins, a regularização dos precários da função pública "está atrasada". E como "isso para o Bloco de Esquerda é um problema", ficou o recado ao Governo: "Que março não acabe sem os concursos abertos".

No discurso que encerrou o primeiro de dois dias de jornadas parlamentares do partido no distrito de Leiria, a coordenadora do Bloco de Esquerda deixou ainda o alerta para as "muitas denúncias" que têm chegado sobre problemas neste processo. A começar pelo facto de muitos dos precários que aguardam a avaliação das suas candidaturas para regularização dos seus vínculos profissionais estarem a chegar ao fim dos contratos a termo sem que estes sejam renovados. "O que está na lei é que ninguém pode ser mandado embora", recordou, antes de acusar também alguns "dirigentes da Administração Pública" de estarem "a boicotar" o processo de avaliação aos precários.

"Há dirigentes a dizer que não são necessidades permanentes postos de trabalho que todos sabem que são. É o caso de reitores que dizem que os investigadores de universidades não são necessidades permanentes. Ou terapeutas da fala em escolas, que são contratados todos os anos. E estágios em que dizem que aquela função é sempre ocupada por estagiários", exemplificou, pedindo ao Governo que seja "claro" na exigência de cumprimento do que ficou acordado no plano de regularização de vínculos precários na administração pública.

As exigências foram feitas num jantar nas Caldas da Rainha que contou com a presença de uma comitiva de precários do Centro Hospitalar do Oeste (CHO). O que serviu de mote para Catarina Martins elogiar "o extraordinário trabalho" feito por esses trabalhadores na defesa do seu direito a entrar nos quadros daquela unidade hospitalar, por desempenharem funções que decorriam de necessidades permanentes.

A coordenadora do BE recordou também "o caminho difícil" das negociações iniciadas em 2015 com o Governo para garantir a regularização dos precários nesta legislatura. E usou os trabalhadores do CHO como exemplo de que mesmo quando um partido como o Bloco só tem "10% dos votos", quando "o país se levanta pelos seus direitos" consegue transformar "10% em 50%".

"Não há impossíveis. Às vezes é é muito difícil. Temos muito trabalho pela frente na legislatura para melhorar as condições de vida das pessoas", concluiu.