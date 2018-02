“Se o financiamento privado sobe, restringe-se o público”

O jurista e ex-secretário de Estado-adjunto e dos Assuntos Parlamentares de Passos Coelho avisa, sobre a lei vetada pelo Presidente e que será discutida na próxima semana no Parlamento, que “não se percebe que modelo de financiamento os partidos querem“, só que querem mais dinheiro.

O dinheiro é essencial para fazer política?

Em qualquer democracia, a defesa de posições, conquista do poder, organização de pessoas, dependem de recursos, que são desde logo financeiros. Hoje em dia ainda mais.

O financiamento deve ser mais público ou privado?

Não se pode ignorar o que diz a Constituição, que aponta para um modelo misto. Os partidos devem ter acesso a fundos públicos, com abertura ao privado.

O financiamento público pode levar a abusos.

A lei em vigor [19/2003] criou um modelo assente no financiamento público, pretendendo compensar as restrições a que o privado está sujeito. Temos de pensar se este modelo não deve estar sujeito a regras que evitem que os partidos que são os principais beneficiários destes fundos se possam instalar excessivamente no Estado e depender dele. Um modelo público muito generoso leva a que os partidos criem estruturas burocráticas internas que vivem dependentes desses recursos.

Há maior risco de os partidos capturarem o Estado ou de que este controle os partidos por essa via?

O risco funciona nos dois sentidos. Os partidos instalam-se e quem ocupa o Estado tem o poder de influência junto dos partidos. Mas estes são associações da sociedade e como tal devem estar ancorados nela. O modelo de financiamento em Portugal devia ser mais regulado relativamente à componente pública da atividade partidária sujeita a esse financiamento.

Em que sentido?

Os partidos têm uma subvenção anual, os que têm representação parlamentar recebem uma subvenção para o Parlamento e ainda recebem subvenções para as campanhas. Devia tentar perceber-se que despesas da atividade é que devem verdadeiramente justificar o financiamento público. Nos EUA [em que o financiamento é privado] tenta perceber-se quais são as despesas que concretamente devem ser reguladas e entende-se que são as que podem perverter a representatividade do sistema representativo no seu todo.

O que coloca o problema da relação entre os partidos dentro do sistema e fora dele.

Os que estão fora têm uma dificuldade quase inultrapassável para entrar no sistema porque há um limiar de 50 mil votos para os que não têm representação. Os que a têm podem financiar um conjunto de atividades muito gerais. Um partido que não cumpra esse limiar está à partida excluído de intervenção política relevante e isso pode afetar a atividade de participação das pessoas e a ‘respiração’ do sistema.

Acabando com o limiar, não se agravaria a participação do Estado no financiamento?

Não contesto a existência de um limiar, mas este podia ser repensado porque o prémio para quem está dentro é muito generoso.

Isso afeta a relação entre os partidos e a sociedade?

Fala-se no distanciamento entre partidos e sociedade, mas uma maneira de os partidos se ligarem à sociedade seria melhorar o seu sistema de angariações. Tem de haver regras fortíssimas de transparência e limites, mas não me posso queixar de ter um sistema partidário desligado da sociedade e à partida ter um preconceito sobre o modelo de financiamento.

A atual lei deve ser revista?

Em 2003, restringiu-se o financiamento privado e compensou-se com um regime generoso de financiamento público. Se se abre mais ao financiamento privado, devia compensar-se com uma redução do público, o que a lei não faz. Não se percebe que modelo de financiamento os partidos querem, o que se percebe é que todos querem mais dinheiro.

Jorge Miranda defende que não deve haver financiamento privado.

É difícil sustentar que numa democracia participativa se pode abolir o financiamento privado, ele tem de existir. O dinheiro privado cria uma dependência que pode distorcer a liberdade do partido. Mas há outro valor: o da não-instrumentalização dos partidos pelo Estado e a não-instrumentalização do Estado pelos partidos.

LEI POLÉMICA

Primeiro, o presidente do Tribunal Constitucional pediu, depois, os deputados aproveitaram e alteraram a lei conforme os interesses dos partidos. Ficaram de fora o CDS e o PAN, mas desde a eliminação dos limites à angariação privada, à maior permissão de donativos indiretos e ao alargamento da isenção de IVA às mais variadas atividades dos partidos, valeu (quase) tudo na nova lei sobre o financiamento partidário. Mantiveram-se as generosas subvenções públicas e aumentaram-se os contributos privados. Afinal, que modelo de financiamento querem os partidos?