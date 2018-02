CDS. “O ‘vocês nunca lá chegam’ está a passar à história”

Na moção que Assunção Cristas apresenta ao congresso do CDS, a palavra “liderança” aparece por 16 vezes. O próprio nome do documento a que o Expresso teve acesso plasma, aliás, a mesma ideia: “Um passo à frente”. E essa ambição está por todo o lado: os centristas dizem estar “na linha da frente da oposição”, na “liderança no combate ao Governo”, fazendo um caminho próprio e autónomo — de que são exemplos a apresentação da moção de censura ao Governo por causa dos incêndios do ano passado, ou a sua posição contrária (só acompanhada pelo PAN) às alterações ao financiamento dos partidos defendidas pelos restantes partidos.

Rui Rio encerrou o Congresso do PSD com um discurso em que elencava prioridades que pareciam saídas de uma moção do CDS — entre as prioridades comuns contam-se a demografia, a natalidade, o envelhecimento ativo ou a Saúde. Cristas lembra, em declarações ao Expresso, que essas prioridades “já fazem parte do ADN do CDS”. Ou seja, a era Rio começa agora, mas os centristas já se preparam há muito, com a convicção de que “é na oposição que melhor se prepara a governação”. A filosofia é vincada por Cristas: “Que ninguém espere por nós porque já lá estamos”.

A ideia do CDS é continuar a crescer sozinho, com “proximidade” dos eleitores e “abertura aos independentes”, para conseguir a maior influência possível antes de chegar a acordos — sempre pós-eleitorais — com o PSD, até porque se à esquerda há ‘várias vozes’, o mesmo deve acontecer à direita. A prioridade, segundo indica a moção, é livrar o CDS de “preconceitos” para se apresentar como um partido não de “quadros” e “ricos” mas de todos, e até como a escolha mais fresca, “irreverente”. Segundo desafio: convencer quem vota de que “o voto útil acabou” e que o CDS pode mesmo ser “a primeira escolha”, ultrapassando assim “os limites construídos ao longo da nossa curta história democrática”, ou seja, a ideia de que o CDS funciona como uma bengala do PSD e não como um partido capaz de liderar.

A primeira conversa entre os dois líderes da direita está marcada para quinta-feira. Para o encontro, Cristas levará, como adianta ao Expresso, a sua ambição de chegar a um “projeto comum” com um partido que considera “parceiro e amigo”. Mas deixa avisos quanto à posição do PSD de encetar diálogos com os socialistas: “Nós sabemos onde estamos, e onde estamos é muito claro”. O PSD de Rio tem pela frente o desafio de se instalar e definir o seu espaço político; o CDS de Cristas faz esse trabalho há dois anos e está confiante, depois de bons sinais como os resultados autárquicos em Lisboa.

CDS-Lisboa deixa apelo a Marcelo

Também a distrital de Lisboa do CDS apresentará uma moção no congresso de 10 e 11 de março, em Lamego. O texto, a que o Expresso teve acesso, faz umas série de propostas que têm que ver com questões estruturais do país, ou não se chamasse “Portugal: compromisso de gerações”. Estabelecendo a redução da dívida pública e as políticas amigas da família como prioridades, a moção da distrital liderada pelo vereador de Lisboa João Gonçalves Pereira deixa um desafio a Marcelo: que “coloque a crise da demografia em Portugal e o desagravamento da dívida pública no topo da agenda, promovendo um amplo debate” para chegar a um consenso “alargado e duradouro”. Exemplos de medidas para essas áreas aqui propostas são a afetação de 4% do PIB a políticas de incentivo da natalidade durante dois anos, o cumprimento do limite de 60% da dívida pública ou a redução do número de horas de trabalho consoante o número de filhos.

Mas para ter uma influência nacional significativa, o partido precisa de crescer — e alguns dos obstáculos a esse crescimento podem estar na própria organização do CDS, argumenta-se no texto. Por isso, é aqui proposto um modelo fresco que permita “avaliar, da base ao topo, o trabalho político dos seus dirigentes concelhios, distritais e nacionais”, que trabalhariam assim para uns objetivos concretos (os resultados eleitorais, por exemplo) pelos quais seriam premiados. Para fiscalizar melhor o cumprimento desses objetivos, propõe-se delegar as funções atuais do secretário-geral por secretários-gerais-adjuntos e coordenadores autárquicos das três grandes regiões (Norte, Centro e Sul), permitindo que as bases locais cresçam e reforcem a sua eficácia (incluindo a apresentação de candidatos dois anos antes das eleições). Objetivo final? Trabalhar a rede autárquica para que o CDS possa “ambicionar ser o maior partido de centro-direita” e crescer além da fasquia dos “dois dígitos”.