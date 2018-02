PCP diz que voto do BE de condenação a bombardeamentos na Síria poderia ter sido apresentado por Trump

"Um voto que poderia ter sido subscrito pelo próprio Donald Trump": foi assim que o PCP definiu o voto de condenação apresentado pelo Bloco de Esquerda no Parlamento pelos "bombardeamentos e crimes contra a humanidade sobre as populações da região de Ghouta, na Síria". Os comunistas, a par dos dois deputados do partido ecologista Os Verdes, foram assim os únicos a votar contra o texto do Bloco de Esquerda.

"O PCP é solidário com as vítimas da agressão", esclareceu o líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, depois de o PCP ter pedido um debate sobre o tema, debate esse que deu direito a cada partido a falar dois minutos. "Por isso, rejeitamos a propaganda que visa branquear a agressão e os seus responsáveis assim como os reais objetivos de quem a faz, defende ou promove", prosseguiu.

Para o PCP, uma "operação mediática" branqueia as ações dos Estados Unidos e seus aliados, ‘"como Israel, Turquia ou França", responsáveis por "criar, financiar e armar o Daesh e outros grupos terroristas e levado a guerra à Síria". O novo objetivo destes países é "a divisão da Síria", defendeu João Oliveira, criticando as situações de "ingerência" e desrespeito pela "soberania" do país. Por isso, o PCP compara esta situação às "inventadas armas de destruição maciça no Iraque" e à invasão da Líbia. E acusa o BE de reproduzir a "propaganda de guerra dos EUA e seus aliados", apresentando assim "um voto que poderia ter sido subscrito pelo próprio Donald Trump".

"Não é altura certa para falar de responsabilidades"

O PCP e o PEV ficaram assim sozinhos, com todos os outros grupos parlamentares a mostrarem a sua concordância com o voto dos bloquistas. O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, disse que o Bloco não isenta "ninguém das culpas que tem na mortandade que está a existir na Síria" e que "não há ditadores bons e ditadores maus, não há ingerências externas boas ou más, não há bombas boas e bombas más".

Paulo Neves, pelo PSD, questionou como é que se cometem "crimes contra a Humanidade diariamente na Síria feitos, ou com o apoio, ou com o silêncio, de grandes potências mundiais, as mesmas que controlam o Conselho de Segurança das Nações Unidas e que vetam qualquer condenação a estes sistemáticos ataques a populações indefesas".

Na mesma linha, o socialista Paulo Pisco PS defendeu que "é preciso que as grandes potências ponham a mão na consciência e se deixem de jogos de geoestratégia" na Síria.

O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, considerou que se trata de "atos que configuram grandes crimes de guerra, que são absolutamente inaceitáveis independentemente de qualquer responsabilidade política", argumentando que, "perante a brutalidade destes atos" nem sequer "é altura certa para falar" dessas responsabilidades.