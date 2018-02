Fernando Negrão assume liderança da bancada mas diz que há problema ético no PSD

Fernando Negrão vai assumir a liderança da bancada do PSD, depois de uma eleição em que foi eleito com 39% dos votos. Mas não está contente. Nomeadamente com a equipa que ele próprio escolheu: entre direção de bancada, coordenadores e vice-coordenadores, contava-se um total de 37 deputados que estariam, em teoria, com Negrão; mas no final contaram-se apenas 35 votos favoráveis, contra 53 brancos e nulos.

“Há um problema não de natureza política mas ética”, frisou Negrão, falando aos jornalistas no Parlamento. “Houve pessoas que aceitaram integrar a lista mas não votaram”, assumiu, uma atitude que considera “condenável”. Tudo por causa de um “processo de transformação” em que o partido se encontra e que pode levar alguns deputados a não gostar das mudanças, acrescentou.

Apesar de o resultado mostrar que não tem a maioria dos deputados consigo, Negrão anunciou esta quinta-feira que vai assumir o cargo porque interpreta os votos em branco como expressão do “benefício da dúvida” e por isso acredita “ter condições” para liderar a bancada. E há outro motivo: mais ninguém teve a "coragem" de se candidatar - Negrão foi candidato único à eleição - e por isso Negrão “assume essa responsabilidade”.

Aos jornalistas, Negrão assegurou que já previa que a transformação no partido “se podia refletir” nos resultados da votação, para mais tendo em conta que o Congresso aconteceu este fim de semana e portanto ainda não há a desejada estabilidade no partido. E quanto ao novo líder do PSD, Negrão contou que já falou Rio e este lhe respondeu: “Se entende que deve assumir, tem o meu apoio”.

No Congresso, Negrão tinha dito ao Observador que se considera que se ganham eleições quando se tem mais um voto do que a maioria - coisa que não aconteceu desta vez. Em conferência de imprensa, a história foi outra: o novo líder da bancada disse que “o regulamento não diz isso”, insistiu que não tem “a maioria da bancada contra” si e frisou que não sai “enfraquecido”. Até porque é importante olhar ao “enquadramento” e perceber que o PSD está numa altura de transformação e de “dificuldades”, repetiu por várias vezes.

De qualquer forma, Negrão assume que tem uma quota da “responsabilidade” por este resultado. Questionado sobre se terá condições para completar um mandato inteiro - coisa que não aconteceu com o seu antecessor, Hugo Soares, que ainda em julho tinha sido eleito com 85% dos votos - respondeu apenas: “O futuro a Deus pertence”.