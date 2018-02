Elina Fraga na direção de Rio causa mal-estar no PSD

O nome de Elina Fraga para vice-presidente do PSD na equipa de Rui Rio está a causar mal-estar no partido. Causou suspresa e ninguém percebe o que terá levado Rio a escolher a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, cujo nome surge envolvido em várias polémicas e é bastante contestado nos meios judiciais.

A ex-ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, que foi duramente criticada pela então bastonária durante o Governo de Pedro Passos Coelho, classificou de "traição" a escolha do novo líder do partido, numa declaração ao Observador. Mas, ainda que em surdina, os protestos atravessaram os bastidores do Congresso desde que se soube do nome de Elina Fraga para a Comissão Permanente do PSD.

Alguns congressistas receberam durante a tarde de sábado mensagens dando conta do espanto de advogados que questionavam as motivações de Rui Rio. Na ausência da respostas - o espanto era generalizado - os próprios militantes questionavam o que terá levado um líder que fez da ética na política uma trave da sua doutrina a fazer uma escolha tão em contramão.

A ex-bastonária, que sucedeu a Marinho Pinto e que contou com o seu apoio, está associada a várias polémicas, sendo que a mais delicada são as suspeitas sobre gestão de dinheiros no seu mandato (de 2014 a 2016) e do seu antecessor, Marinho Pinto.

Durante esse período, Elina Fraga auferiu cerca de 61 mil euros. Mais 15 mil euros que o seu antecessor, Marinho e Pinto, segundo noticiou no final do ano passado o Público. Esta é uma das conclusões da auditoria encomendada pelo atual bastonário Guilherme de Figueiredo às contas da instituição, feita pela consultora PKF & Associados. Por outro lado, a auditoria concluiu que a Ordem violava o Código de Contratação Pública e mais de 90% da despesa com advogados estava concentrada em cinco sociedades.

O documento foi enviado para o Ministério Público, e está a ser investigado desde novembro.

Acresce que, sendo Rui Rio contra a judicialização da política, questiona-se o que levou Rio a convidar para vice uma pessoa que enquanto bastonária da Ordem dos Advogados apresentou, em 2014, uma queixa-crime contra os membros do Governo de Passos Coelho "por atentado contra o Estado de direito" devido às alterações introduzidas ao novo mapa judiciário.

Outro caso sobejamente recordado por congressistas remonta a fevereiro de 2015, quando Elina Fraga pediu para que a Ordem dos Advogados fosse assistente no processo Sócrates porque queria identificar as violações do segredo de justiça. Isto aconteceu depois de Marinho e Pinto ter feito várias críticas à atuação da justiça no caso Sócrates.