Nuno Morais Sarmento pede ajuda a Marcelo

Nuno Morais Sarmento, apoiante de primeira linha de Rui Rio, que classificou de líder "capaz de liderar uma alternativa ao PREC que agora nos querem impôr", foi ao Congresso puxar por Marcelo.

Além de ter feito o primeiro e enorme elogio ao atual Presidente da República - "sinto um orgulho enorme por ele ser um de nós" -, Sarmento, que assumiu" de "não ter pudor" de lhe fazer "ossanas", lançou-lhe um desafio: que aceite patrocinar os acordos de regime que o país adia há décadas, tirando-os da polémica esfera do mal visto centrão.

"Fiz esse desafio a Cavaco Silva e é esse mesmo desafio que deixo ao atual Presidente da República", afirmou. E qual é o desafio? "Que deixemos de falar de mais ou menos centrão e passemos a falar de um conjunto de temas de regime que passarão para o patrocínio do PR, a quem caberá mobilizar o país".

Duma penada, um dos homens mais próximos de Rio, que deverá ser confirmado como seu vice-presidente, tratava de descomprimir o clima tenso que o novo líder do PSD vive, há anos, com Marcelo Rebelo de Sousa.

Sarmento quebrou o gêlo. Elogiou Marcelo com afeto - "Sinto um orgulho enorme por ver que foi um de nós quem foi capaz de dar o exemplo duma relação de verdadeira sensibilidade social com o país". E o remate confirmou a boa onda que o vice do novo líder quer ver singrar na relação com Belém: Devemos-lhe uma palavra clara de agradecimento".

A contrapartida esperada da parte deste novo PSD é poder contar com o apoio ativo do PR para, na primeira linha, ajudar a patrocinar os acordos de regime com que Rui Rio quer perturbar a paz da geringonça e ganhar peso específico no papel de decisor do futuro do país.

Não foi doce a forma como Nuno Morais Sarmento se referiu à atual solução de Governo: "um verdadeiro PREC, uma frente de esquerda em que dois dos três partidos querem fazer o país andar para trás trinta anos".

Sarmento poupou o terceiro partido. O PS está na mira do "Rioismo".