“Justiça em depressão catatónica” e “legislação esquizofrénica”: as críticas ferozes de Elina Fraga ao Governo de Passos

A Justiça “está a ultrapassar uma depressão catatónica". Há uma “produção esquizofrénica de legislação” imposta de “forma autocrática". As custas judiciais são “desproporcionais aos rendimentos das famílias” e “constituem um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça”. É preciso corrigir as “desigualdades insuportáveis” do novo mandato judiciário. Há uma “escandalosa privatização da justiça”, colocando-a “nas mãos de agentes privados”. Estas são algumas das críticas ferozes que Elina Fraga, que este domingo será eleita vice-presidente de Rui Rio no PSD, fez ao Governo de Passos Coelho quando era bastonária da Ordem dos Advogados, altura em que travou uma verdadeira guerra com a então ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz. A tutela passou depois para Fernando Negrão, agora futuro líder parlamentar com a benção de Rui Rio, que foi ministro durante cerca de um mês até à queda do segundo Governo de Passos com uma moção de censura no Parlamento. E, curiosamente, um dos primeiros atos de Negrão naquele curto mandato foi promover um almoço de 'reconciliação' com Elina Fraga, que teve lugar no restaurante do Chapitô.

A coabitação entre a então bastonária e a então ministra não foi fácil, tendo acabado por praticamente não se falarem. A Ordem dos Advogados anunciou mesmo uma queixa-crime contra os ministros de Passos por causa das alterações ao mapa judiciário. Este sábado, Paulo Teixeira da Cruz já reagiu à escolha de Elina Fraga para a vice-presidência dos sociais-democratas. “Esse prémio tem nome: chama-se traição”, diz ao “Observador”.

E quais eram as razões de queixa de Elina Fraga? Em primeiro lugar, o projeto de estatutos da ordem dos advogados elaborado pelo Ministério da Justiça que, a seu ver, retirava "a capacidade de intervenção e a independência dos advogados".

Mas houve mais. Muito mais. “Hoje, com uma classe média esmagada por impostos, violentada por cortes e reduções de salários e pensões, não é possível continuarmos indiferentes ao empobrecimento desses cidadãos, exigindo o pagamento de taxas e de custas manifestamente insuportáveis para os seus orçamentos”, disse Elina Fraga na cerimónia de abertura do novo ano judicial de 2016.



E denunciou ainda a falta de meios em tribunais, como o de trabalho de Beja, e como trabalhadores assediados no trabalho são vencidos pela morosidade processual, que derruba a sua resistência e expõe a sua fragilidade económica. A bastonária da Ordem dos Advogados apelou diretamente ao Presidente da República para “fazer despertar deste torpor”, mencionando o facto de Portugal ter uma Constituição, com 40 anos, “que não está a ser cumprida no que respeita ao acesso universal à justiça e aos tribunais”.

Em 2015, na abertura do ano judicial, diria mesmo que a Justiça “está a ultrapassar uma depressão catatónica, e que são os juízes, os procuradores e os advogados espalhados por todo o país que a tentam contrariar”.

“Somos nós, e também os funcionários judiciais, aqueles que, afinal, o Ministério da Justiça nunca quis efetivamente ouvir que temos suportado as pesadas reformas e garantido, com um abnegado sentido de responsabilidade, o regular funcionamento dos tribunais”, afirmou.

Na altura, insistia sempre que era preciso revisitar o mapa judiciário, corrigindo “desigualdades insuportáveis”, e ultrapassando constrangimentos que “obstam ao acesso à justiça, desdobrando-se as secções especializadas e permitindo-se que os julgamentos ocorram nas sedes dos municípios, que constituíam as sedes das comarcas extintas”. E insurgiu-se contra a “escandalosa privatização da justiça”, colocando-a “nas mãos de agentes privados”.

Fraga criticava igualmente a “produção esquizofrénica de legislação”, quer em quantidade, quer em qualidade, e o facto de as reformas na Justiça serem impostas de “forma autocrática, por quem não conhece as assimetrias do país, as desigualdades das suas populações , os ritmos e as culturas diferentes das terras”.

Em 2014, Elina Fraga afirmava que "hoje há fome e existe miséria em Portugal" e criticou duramente as reformas do Código do Processo Penal e do Código do Processo Civil desenhadas pelo Governo de Passos Coelho.

"Não podemos aceitar que, por força da reforma do Código do Processo Penal, se possa substituir uma investigação por uma confissão, se valorize um depoimento prestado perante quem não é uma autoridade judiciária ou se possa condenar um cidadão, privá-lo mesmo da liberdade, sem respeito pelos direitos de defesa, nas suas mais amplas emanações, com restrições de prova ou valorizações de circunstâncias - como é o flagrante delito", disse Elina Fraga, perante uma plateia repleta de magistrados e advogados, no salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

A bastonária, que ocupou o cargo de 2014 a 2016, comparou na altura o espírito da atual reforma do Código do Processo Penal com o "pensamento obscuro que assentava em poderes irresponsáveis e sem controlo" do tempo da ditadura vivida em Portugal até 1974, referindo-se à ideia de que se possa consentir "que sejam valorizados depoimentos de testemunhas ou arguidos prestados sem a presença de um advogado, tantas vezes com falta de liberdade ou sob ameaças ainda que subliminares".

Igualmente criticada por Elina Fraga foi a possibilidade, com a reforma do Código do Processo Civil, dos arguidos e dos seus advogados poderem ser multados por "atos praticados no exercício do patrocínio" e que a ministra da Justiça defendia como forma de evitar "práticas dilatórias" que contribuem para atrasar a resolução de processos nos tribunais.