Elina Fraga na direção do PSD. E há mais mulheres na equipa de Rio

Elina Fraga, anterior bastonária da Ordem dos Advogados, vai ser puxada por Rui Rio para a direção do PSD, devendo chegar mesmo a vice-presidente. A advogada, de Valpaços, com escritório em Mirandela, tem 46 anos e é militante social-democrata, embora nunca tenha tido grande protagonismo no partido, ficando-se até agora pelo nível autárquico.

Fraga foi muito crítica de Passos Coelho quando representava os advogados e Passos liderava o Governo, opondo-se a muitas decisões relativas à Justiça. Não por acaso, a necessidade de um pacto para a reforma da Justiça é uma das bandeiras de Rui Rio há muitos anos, e voltou a ser agitada no seu discurso de abertura do congresso.

O núcleo-duro do “rioísmo” é essencialmente masculino, mas não faltam - não podem faltar - outras mulheres na primeira linha da equipa de Rui Rio. O elenco de vice-presidentes, apurou o Expresso, deverá incluir duas mulheres. Uma será Elina Fraga, a outra será Isabel Meirelles. Candidata do PSD à câmara municipal de Oeiras, em 2009, Isabel Meirelles é jurista e professora universitária, especialista em assuntos internacionais e direito europeu.

Catarina Rocha Ferreira irá, por seu lado, dirigir a comissão de auditoria financeira, conforme o Expresso noticiou em primeira mão. Jurista portuense, de 37 anos, esteve ao lado de David Justino na redação da moção de Rio e é uma das poucas caras da renovação neste congresso.

Lina Lopes, presidente das Mulheres Social Democratas, também terá lugar de destaque na equipa de Rui Rio. Engenheira química e dirigente nacional da UGT, tem 56 anos e foi na campanha interna uma apoiante destacada de Rio.

Maria da Graça Carvalho deverá ser outro dos rostos femininos na direção de Rui Rio, provavelmente como vogal da comissão política nacional. É eurodeputada, foi ministra da Ciência e Ensino Superior nos governos de Durão Barroso e de Santana Lopes e tem 62 anos.

Rubina Berardo, deputada eleita pela Madeira, fez parte do núcleo, não muito alargado, de deputados que estiveram com Rio desde o arranque da campanha interna. Tem 35 anos e é economista.