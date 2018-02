Câmara de Almada acusa comunistas de má gestão

O verniz estalou em Almada entre a atual presidente — a socialista Inês Medeiros — e os representantes comunistas que, desde o 25 de Abril até ao final do ano passado comandaram os destinos camarários. José Lourenço, da CDU, acusou a autarca de mentir, ao dizer que encontrou como herança do PCP uma série de contratos precários na Câmara. Inês de Medeiros respondeu: “Não me chama mentirosa, porque se arrisca a cuspir contra o vento”, e ameaçou o vereador com o envio para o Ministério Público de uma queixa de gestão danosa, por atos praticados no mandato comunista à frente da autarquia. Mas haverá mais. Uma auditoria geral às contas está a ser posta em marcha.

O motivo para o confronto direto foi encontrado no aluguer, em 2016, de um palacete com capela e tudo quando o comunista Joaquim Judas cumpria o seu último ano de mandato. Valor da renda: €200 mil por ano. “E nem sequer levantaram a chave”, acusou Inês de Medeiros. A propriedade, com um terreno equivalente a meia dúzia de campos de futebol nunca foi usada para qual fim municipal, alega a atual autarca. Os ânimos aqueceram em plena sessão de Câmara destinada a aprovar as Grandes Opções do Plano. Os socialistas que, surpreendentemente, derrubaram nas últimas autárquicas o bastião comunista de Almada, aliaram-se ao PSD para contornar a falta de maioria absoluta e afastar o PCP de qualquer papel no governo camarário. “Estamos falados quanto à boa gestão autárquica da CDU”, disse a presidente, que prometeu enviar “para as autoridades competentes” o contrato de aluguer da propriedade.

A Quinta dos Espadeiros está à venda nos sites imobiliários com o título de “propriedade de luxo” ou “quinta espetacular perto de praias”. O preço, “sob consulta” ultrapassa os €6 milhões, e justifica-se por se tratar de uma propriedade que “remonta as suas origens ao século XVII, constituindo, atualmente um verdadeiro oásis em pleno meio urbano”. Os elogios fazem parte do negócio e os vendedores têm aqui margem para enaltecer o “património cultural formado pela casa principal e capela”, a que se junta “uma paisagem de grandes lagoas, rodeada de árvores e cortinas de vegetação em pleno crescimento”. Contas feitas, a propriedade tem uma área de mais de 60 hectares, “dos quais 2845 m2 correspondem a espaços edificados”, acrescenta a imobiliária.

PCP assume

Os vereadores comunistas responderam em comunicado às declarações da presidente. “Assumindo integralmente os atos praticados”, o grupo liderado pelo ex-autarca Joaquim Judas explica que o aluguer da quinta visava a exposição do património artístico de Rogério Ribeiro. Uma solução “transitória” até à construção de um edifício próprio para albergar o espólio do pintor e ilustrador, falecido em 2008.

O contrato de aluguer foi feito em julho de 2016 e os comunistas não contestam o valor referido pela presidente da Câmara. “À data do contrato a propriedade foi avaliada em cerca de €9,5 milhões”, referem, para sublinhar como estavam empenhados “num processo de salvaguarda e preservação do que pode vir a ser um importante património cultural do município”. Inês de Medeiros, que pagou entretanto 100 mil euros para se desvincular do contrato, afirma que “havia uma vaga intenção” de instalar na quinta dos Espadeiros o espólio do artista. A CDU de Almada admite que “o processo de assinatura do protocolo entre o município e a família de Rogério Ribeiro ainda não foi encerrado por razões diversas”, mas garante que “em setembro de 2017” — vésperas das eleições autárquicas, portanto — o acordo estava prestes a ser concluído e encaminhado para reunião da Câmara.

O Expresso questionou os autarcas comunistas sobre algumas das acusações feitas pela autarca, nomeadamente a de não ter sido levantada a chave do palacete alugado. Perguntou ainda qual a ocupação dada à propriedade e os eventos que decorreram, durante cerca de ano e meio em que a quinta foi arrendada pelo município. Até ao fecho desta edição não foram dadas quaisquer respostas.

Contratos suspeitos

A guerra entre socialistas e comunistas de Almada promete, porém, não ficar por aqui. Por iniciativa dos vereadores do PSD, vai ser realizada uma auditoria à gestão praticada pela último governo autárquico. Inês de Medeiros e os vereadores eleitos pelo PS deram luz verde à proposta e os motores estão a aquecer para mais uma farpa ao PCP.

O atual governo de Almada quer esclarecimentos sobre vários contratos de prestação de serviços, celebrados no anterior mandato, entre os quais se conta o de dezenas de monitores das piscinas municipais. A contratação, no valor de €1 milhão de euros anuais, era feita a uma empresa externa e a autarca quer conhecer os motivos e os critérios que presidiram a esta escolha. Aos auditores será ainda apresentado o contrato de part-time de uma deputada municipal, no valor de perto de €2 mil mensais. Aparentemente, a única tarefa atribuída a esta funcionária seria a de abrir e fechar uma exposição levada a cabo pela autarquia.