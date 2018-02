Ferreira Leite: “Espero que o PSD seja uma oposição séria e construtiva”

Manuela Ferreira Leite espera que o PSD que sair do Congresso que começa esta sexta-feira seja diferente e que dê um contributo para que o partido passe a ser olhado de acordo com aquilo que é a sua verdadeira ideologia. No espaço de comentário na TVI24, a ex-líder do PSD afirma que o partido, nos últimos tempos, “afastou-se significativamente da matriz da sua fundação”. “Acredito que Rui Rio faça uma definição concreta do programa que vai apresentar aos congressistas”, acrescentou.

Ferreira Leite diz que o PSD não é nenhum “saco de gatos” mas antes um partido composto por pessoas que têm ideias diferentes e se podem dividir entre Santana Lopes e Rui Rio, mas que estão todos unidos. “É verdade que o PSD tem estado afastado da oposição há alguns meses, praticamente desde que Passos anunciou a sua saída. É um tempo longuíssimo para o partido estar sem direção e por isso é essencial que estejam todos em sintonia”, disse.

A ex-líder do PSD espera que sejam dados sinais claros depois do Congresso e que seja uma oposição “séria, construtiva e que ajude realmente a superar os problemas do país”. “Se forem para a rua aos gritos com o que deve ser feito e criticarem o Governo, não tem interesse algum. Tem interesse se ajudarem a resolver o que há para resolver”, afirmou.

E que modelo de sociedade imagina que o partido seja capaz de produzir em Portugal? Ferreira Leite assegura que é aquele que rege qualquer democracia e que se baseia na igualdade de oportunidades, justiça social, apoio aos mais desfavorecidos e melhor distribuição de rendimentos. Mas frisa que é essencial que se defenda a propriedade privada. “No fundo, já quase não temos grandes empresas portuguesas e acho que o ambiente pode ficar bem distinguido e o país com outra esperança de caminho que não existe atualmente, podendo o PSD ajudar a criar esse ambiente”, disse, acrescentando que são as empresas que criam riqueza no país e não o Estado e que, sem iniciativa privada e apoio, não se consegue evoluir.

Em relação ao crescimento da economia que foi anunciado esta quarta-feira, Ferreira Leite mostra-se contente mas diz que “não nos leva aos níveis de quando começou a recessão”. “Estamos a partir de uma base muito baixa. Os efeitos são bons mas há determinados pontos em que os resultados foram obtidos com a degradação dos serviços públicos. Olhemos para a Saúde ou a Educação, com a degradação das escolas. Estamos a mostrar indicadores bons mas não vemos o que está por trás daquilo. Em todos os sectores percebe-se uma deficiência no seu funcionamento e não nos chega uma reversão de rendimentos para melhorar a situação económica”, concluiu.