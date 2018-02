Ferreira Leite: é prioritário “perceber os motivos que podem levar alguém a abandonar idosos nos hospitais”

Para Manuela Ferreira Leite, legalizar a eutanásia não é mais do que “uma forma de fazer desaparecer um peso”. Assim, mais do que debater se a eutanásia deveria ou não ser legal, “devíamos estar a falar sobre a necessidade dos tratamentos de natureza paliativa e optar por ajudar as pessoas”.

No seu comentário habitual na TVI24, a ex-líder do PSD deixou claro que embora a legalização tenha uma aparência de “solução excecional”, não é disso que se trata verdadeiramente. “É errado achar que a eutanásia será usada apenas num caso ou outro. Os casos vão passar de excecionais a centenas”, afirmou Ferreira Leite, sustentando que nos países em que a eutanásia é legal o seu uso “tem aumentado de forma exponencial”.

Por outro lado, “nunca se saberá se a pessoa quis mesmo terminar a sua vida daquela forma ou se foi pressionada para o fazer acreditando que representava um fardo - até económico, tendo em conta que os tratamentos de saúde são cada vez mais caros - para os seus familiares”, afirmou ainda a comentadora, que não tem dúvidas de que, “mesmo sofrendo, as pessoas não têm um desejo de morte”.

Manuela Ferreira Leite mostrou igualmente grandes reservas sobre a proposta apresentada pelo CDS-PP e pelo PAN (Pessoas-Animais-Natureza) para criminalizar o abandono de idosos em hospitais e unidades de saúde, que vai ser debatida pelos deputados na próxima semana. “Tenho dificuldade em admitir ou aceitar que se legisle sobre o comportamento e os sentimentos das pessoas”, afirmou a ex-líder do PSD, para quem o mais importante e prioritário é “perceber os motivos que podem levar alguém a abandonar idosos nos hospitais”. Motivos que, acrescentou, são “quase sempre de natureza financeira”.

“Talvez haja quem acredite de facto que estar no hospital é a melhor coisa que pode acontecer àquela pessoa”, disse ainda Ferreira Leite, para quem é errado resolver este problema pela “via da penalização e criminalização”. “Que ajuda pode um filho ou filha dar se estiver preso?”, questionou, sugerindo que a única preocupação do Estado e dos políticos deveria ser “arranjar mais sítios para internar as pessoas que não podem ser acompanhadas pelos seus familiares”.