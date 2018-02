Marcelo: “Não podemos querer uma economia 4.0 com políticos 2.0”

O desenvolvimento económico e tecnológico tem de ser acompanhado por um salto no desenvolvimento do sistema político e também do sistema social. Eis a mensagem deixada pelo Presidente da República esta quarta-feira, em Mafra, no XII Encontro da COTEC Europa. "Não podemos querer ter uma economia 4.0 com sistemas políticos 2.0 ou 3.0", afirmou Marcelo, considerando que "estamos a conceber novas economias com base em sistemas políticos ultrapassados".

O tema do debate, que contou com a presença do chefe de Estado italiano e do rei espanhol, era precisamente as implicações da quarta revolução industrial no mundo do trabalho. E Marcelo aproveitou para deixar recados ao poder político europeu. "Temos de ser profundamente europeus mas refazendo a União Europeia", disse. "[Precisamos de] uma UE 4.0, com sistemas políticos 4.0 e sistemas sociais 4.0".

Marcelo apontou o dedo aos atuais sistemas políticos, "desenhados para a Europa e para o mundo nos anos 70 e 90 do século passado, se não antes", e que por isso mesmo são "estruturas rígidas, distanciadas e afastadas dos povos".

Partindo do pressuposto de que "nada parará a mudança", Marcelo Rebelo de Sousa desafiou a União Europeia a aproveitar os poucos meses que faltam para as eleições (europeias) de 2019 para "ousar ir mais longe na definição do horizonte além de 2021". Isto em termos de inovação e saber, migrações, segurança, defesa e pedagogia para os jovens. Sem esquecer as pessoas.

"Não basta pensar no novo trabalho e nos novos empregos" - avisou o PR - "é preciso pensar nas pessoas concretas". Presente na conferência, o comissário português Carlos Moedas defendeu, por seu lado, que é vital "perder o medo".