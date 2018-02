PS escolhe emprego para tema de debate de atualidade na quinta-feira

O PS escolheu o emprego para debate de atualidade agendado para quinta-feira, no Parlamento, disse à agência Lusa uma fonte da direção do grupo parlamentar socialista.

"Mais emprego, melhor emprego", a prioridade definida para 2018 pelo primeiro-ministro, António Costa, foi o tema comunicado pela bancada do PS à mesa da Assembleia da República para o debate, segundo a mesma fonte.

Na sua mensagem de Natal, a 25 de dezembro de 2017, António Costa afirmou que a prioridade do Governo em 2018 será "mais e melhor" emprego.

"Emprego digno, salário justo e oportunidade de realização profissional são condições essenciais para os jovens perspetivarem o seu futuro em Portugal. Não um futuro adiado, mas um futuro alicerçado em boas oportunidades de formação e de emprego qualificado, de habitação acessível, numa sociedade dinâmica, aberta ao mundo, que garanta a liberdade de plena realização pessoal", afirmou, então.

Nas últimas semanas, dois dos partidos que apoiam o Governo, PCP e BE, colocaram o tema do emprego e da legislação laboral na agenda política, defendendo mudanças nas leis e a reversão de algumas das mudanças feitas durante o tempo de intervenção da 'troika' em Portugal.

No domingo, Catarina Martins, coordenadora do BE, exigiu a concretização de medidas ainda este ano para reverter a legislação laboral alterada durante a intervenção da 'troika', sublinhando que a valorização salarial faz parte do acordo assinado com o PS para a legislatura.

Na segunda-feira, nas jornadas parlamentares do PCP, em Portalegre, o líder comunista afirmou que a simples reversão das leis laborais introduzidas pelo anterior Governo é insuficiente e insistiu na eliminação de "normas gravosas do Código do Trabalho" e menos penalizações das longas carreiras contributivas.

De acordo com artigo 72.º do regimento da Assembleia da República, o tema para os debates de atualidade é escolhido pelos grupos parlamentares que os marcam e contam com a participação de um membro do Governo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga na quarta-feira as Estatísticas do Emprego relativas ao quarto trimestre, incluindo a taxa anual apurada para 2017, depois de em 2016 o desemprego se ter situado nos 11,1%.

No ano passado, a taxa de desemprego apurada pelo INE para o primeiro trimestre situou-se nos 10,1%, baixando no segundo trimestre para os 8,8% e no terceiro trimestre para os 8,5%.

Em termos mensais, a estimativa provisória do instituto para dezembro é de que a taxa de desemprego se tenha situado nos 7,8%, baixando dos 8,1% observados em novembro, o valor mínimo registado desde novembro de 2004.