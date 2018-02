Assunção Cristas diz que CDS vai sozinho às eleições europeias em 2019

A pouco mais de um ano das próximas eleições europeias, Assunção Cristas dá como "certo" que, desta vez, o CDS vai sozinho à corrida. "É aquilo que é natural", disse esta tarde durante uma visita ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo. "Nas últimas eleições(isso) não aconteceu, uma vez que CDS e PSD estavam juntos no Governo. Mas o normal é haver listas próprias", afirmou ao lado de Nuno Melo.

Em 2014,Melo foi o único eurodeputado do CDS a ser eleito na lista "Aliança Portugal", que, no total, elegeu sete canditados. O oitavo - e que, por isso, ficou de fora - era o centrista Diogo Feio, que tinha sido eurodeputado na legislatura anterior.

Cristas acredita agora o CDS poderá recuperar em maio do próximo ano, o deputado que perdeu há quatro. "Espero que sim. Com muito trabalho, muita dedicação e bons candidatos", afirmou durante a primeira visita a Estrasburgo.

E numa altura em que os partidos deverão começar a pensar nas listas nacionais, a líder do CDS diz-se contra a criação de eventuais listas "pan-europeias" - de partidos europeus que misturem candidatos de vários países.

"Ouvimos o primeiro-ministro dizer que afinal não é favorável a listas transnacionais. Creio que essa é a posição, mas aguardaremos", disse, adiantando que espera "que o Governo português seja contra", caso o debate chegue às reuniões dos 28.

O tema das listas pan-europeias vai a votação esta quarta-feira em Estrasburgo - dentro de um relatório sobre a nova composição do Parlamento Europeu após o Brexit - mas para avançar precisaria de ser aprovado por unanimidade no Conselho. Bastaria o voto contra de um país para travar um cenário que tem sido defendido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

Na sede francesa do Parlamento Europeu, Cristas reuniu-se com a família política do Partido Popular Europeu. Foi recebida pelo líder o grupo parlamentar do PPE, Manfred Weber, pelo Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e também pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Cristas veio dar a conhecer a posição do CDS nos temas europeus e "chamar a atenção para que os fundos da coesão e os fundos da agricultura" não sejam "diminuídos e prejudicados por novas matérias que a União Europeia vai passar a tratar", numa referência às novas prioridades da UE, que no próximo quadro comunitário deverá aumentar o investimento nas áreas da segurança e da defesa.

"Entendemos que o Orçamento da União deve expandir-se um pouco para acomodar as novas políticas e chegar a 1,3% do Produto (Interno Bruto)", considerou ainda a presidente doCDS-PP. No próximo quadro comunitário - pós 2020 - a UE já não deverá contar com o contributo líquido do Reino Unido, o que dificulta as contas do próximo quadro financeiro plurianual.

Em Estrasburgo, Cristas defendeu ainda que o novo sistema de proteção civil europeu - RescEU - proposto pela Comissão no final do ano passado - deve ser "expedito e eficaz". Na sequência dos trágicos incêndios do último verão, Bruxelas propôs criar a própria reserva de meios, incluindo aviões de combate a incêndios.

"Seria bom que uma parte deste mecanismo pudesse vir a estar sediado em Portugal por causa dos incêndios", concluiu.