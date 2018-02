Associação de diplomatas contesta nomeação de Sampaio da Nóvoa para a UNESCO

A Associação de Diplomatas reagiu esta terça-feira face à intenção do Governo na nomeação de Sampaio da Nóvoa como embaixador de Portugal junto do organismo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) com “completa surpresa” e “estranheza. Em comunicado enviado ao Expresso, lê-se que “o valor demonstrado pela diplomacia portuguesa possa ser suspenso pela nomeação de um embaixador político para um posto diplomático quando não existe um excecionalismo de circunstâncias que o pudesse vir a tentar sustentar.”

Para a Associação de Diplomatas, a representação da República junto de outros Estados e organizações internacionais, através da sua rede externa de Embaixadas, missões permanentes e postos consulares, “deve assentar no exercício profissional do ofício diplomático”, que se aprende e treina durante uma vida “dedicada ao serviço público”.

A associação termina a nota apelando ao Governo para reconsiderar a intenção de nomear o ex-candidato à Presidência da República para o cargo .

Atualmente, o representante da delegação permanente de Portugal junto da Unesco é o embaixador José Filipe Morais Cabral, que acumula com o de embaixador em Paris.

A notícia de que Sampaio da Nóvoa tinha sido escolhido pelo Governo foi avançada na passada sexta-feira pelo jornal “Público”. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, explicou que a nomeação do ex-reitor da Universidade de Lisboa se baseava em três razões: por ser uma autoridade internacionalmente reconhecida nos domínios da Educação; por ser uma pessoa que combina a sua experiência como académico e “perito nas áreas da Educação e da Ciência com uma experiência relevante de gestão em instituições culturais, científicas e académicas” e, por último, pelo conhecimento que Sampaio da Nóvoa tem da própria atividade da UNESCO.