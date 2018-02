Jerónimo exige “mudanças a sério” ao Governo

Em Portalegre, Jerónimo de Sousa não perdeu tempo. Abriu as jornadas parlamentares do PCP com um discurso carregado de criticas e de avisos sérios ao Governo. E foi direto ao assunto: a lei laboral têm de ser alterada. É “um imperativo” de qualquer força de esquerda, diz o líder comunista, e para que tudo fique claro, o PCP assume que, neste caso, nem sequer “é suficiente” reverter as alterações introduzidas pelo anterior Governo PSD/CDS. Há mais caminho a fazer.

O caderno de encargos é grande. O PCP quer repor o valor do trabalho extraordinário, rever o valor das indemnizações por despedimento, 25 dias de férias pagas, para além do fim do banco de horas individual, mudar a lei de trabalho em funções públicas e, last bus not least, acabar com a caducidade das convenções colectivas.

Nem o PS, nem o Governo, mostram qualquer abertura para meter mãos à esta empreitada. Tanto pior. Os comunistas colocam aqui uma linha vermelha e concluem que “há muito para fazer”, não sem antes mostraram que registaram “a opção do PS” que, ainda na semana passada, optou por votar ao lado das bancadas da direita para evitar que o Parlamento mexesse no código de trabalho.” O que a votação convergente da semana passada nos diz é que se exigem mudanças a sério para que no fim não sobrem apenas promessas. E o tempo urge”, diz Jerónimo.

Discurso crítico

Na contagem decrescente da legislatura e com o país a crescer, a bancada comunista tem muito trabalho pela frente. E se o tema do investimento público é o foco destas jornadas parlamentares, há outras matérias que são elencadas como prioritárias e que preocupam o partido que suporta o Governo.

“É com preocupação” por exemplo, que Jerónimo vê o “arrastar das negociações” na função pública para contagem do tempo de serviço. E aqui o caso dos professores é motivo de destaque com alertas para o perigo da “instabilidade no corpo docente”. Numa altura em que a Fenprof ja ameaçou bater com a porta nas negociações com o Ministro da Educação e convocou uma greve de uma semana, o aviso comunista parece ser para levar a sério.

As reformas das longas carreiras contributivas são outra das pedras de toque. O PCP não se esquece da “prometida segunda fase” de alívio das penalizações para os reformados com décadas de descontos para a Segurança Social e o líder comunista faz questão de relembrar o Governo de que irá cobrar esta promessa. “Na concretização desse objetivo não deixaremos de colocar todo o nosso empenhamento e exigência”, disse Jerónimo. Recorde-se que a proposta comunista quer isentar de qualquer penalização a reformas com 40 de carreira contributiva. Quer ainda acabar com o factor de sustentabilidade. O Governo não foi além das isenções para reformados com 48 anos de descontos.