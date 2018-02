Marques Mendes: Angola vai pedir transferência oficial do processo de Manuel Vicente

Manuel Vicente já terá pedido por carta à Procuradoria-Geral da República de Angola que o processo pelo qual é acusado em Portugal seja transferido para o seu país. Segundo avançou Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC, o ex-vice-presidente de Angola demonstra vontade de ser julgado pelos crimes que lhe são apontados.

O comentador da SIC revelou ainda que nos próximos dias vai seguir formalmente um pedido da PGR daquele paía africano às autoridades judiciárias portuguesas para a transferência do processo para Angola.

Vicente está em S. Tomé e Príncipe e não em Portugal

No âmbito da Operação Fizz, Manuel Vicente é acusado de corrupção ativa do ex-procurador Orlando Figueira e de branqueamento de capitais. O ex-vice presidente de Angola, sobre o qual foi emitido este fim de semana um mandado de detenção da justiça portuguesa para o notificar da acusação que sobre ele pende, encontra-se em São Tomé e Príncipe, apurou o Expresso.

A decisão de ordenar a detenção em Portugal de Manuel Vicente para notificá-lo da acusação na Operação Fizz era válida apenas para este fim de semana e surgiu após o Ministério Público ter tomado conhecimento, através da PSP, da possibilidade de Manuel Vicente se deslocar a Portugal.

Os advogados de Manuel Vicente tinham feito um comunicado onde dizem estranhar iniciativa e confirmam que o arguido não está em Portugal. A notificação foi, assim, impossível de fazer, já que Manuel Vicente está em São Tomé e Príncipe.

Advogados souberam do mandado de detenção pelos media.

Afirmam ainda ter sabido do mandado de detenção pela comunicação social e estranham que o momento desta iniciativa do MP coincida "com a concentração do tribunal e da atenção mediática na análise dos factos e das versões dos arguidos que têm estado a depor" no julgamento que decorre em Lisboa, bem como das "provas apresentadas", "vicissitudes da investigação" e "interrogações e perplexidades" que as mesmas suscitam.

Os advogados alegam ainda que Manuel Vicente, "apesar de nada ter a ver com os factos que lhe são imputados na acusação, como sempre disse e certamente ficará ainda mais claro com o decurso do julgamento que agora se iniciou, deseja que o processo seja apreciado".

Até hoje, Manuel Vicente nunca foi notificado quer da constituição de arguido, quer da acusação, tendo as autoridades angolanas recusado cumprir a carta rogatória para o notificar, invocando que Manuel Vicente ainda goza de imunidade devido ao cargo que ocupou na vice-presidência de Angola.

