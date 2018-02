LMM: mal estar entre os militares "deve-se à nova chefia das Forças Armadas"

O comentador da SIC diz que a principal razão para o descontentamento dos militares não é o insuficiente aumento dos efetivos mas a próxima nomeação do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas

Marques Mendes diz que a manchete do Expresso — sobre o protesto formal que os quatro chefes das Forças Armadas portuguesas fizeram ao Governo através de um memorando, por considerarem insuficiente o aumento de 200 efetivos estabelecido para este ano —, não é o único caso que está a manchar as relações rentes os militares e o Executivo.

No seu habitual comentário semanal na SIC, Marques Mendes considera que "todos os anos os militares se queixam da mesma coisa, é uma situação normal". Mas reconhece que "há mesmo uma situação de mal estar, embora por outra razão".

Com efeito, o Governo vai nomear dentro de uma a duas semanas o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que irá suceder ao general Artur Pina Monteiro. "E vai ser um militar da Marinha, o que não segue a tradicional rotação entre os três ramos das Forças Armadas ou a antiguidade".

Em todo o caso, o comentador da SIC critica o facto de "os militares dizerem uma coisa num dia e outra no dia seguinte, como já aconteceu no caso de Tancos". Assim, depois da manchete do Expresso, os chefes militares asseguraram que "não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas".

Em nota enviada pelo gabinete do Chefe de Estado Maior-General das Forças Armadas, os quatro chefes militares reafirmam que o relacionamento institucional com o Governo e designadamente com o ministro da Defesa Nacional tem sido, e continuará a ser, caracterizado pela "correção, respeito, frontalidade e lealdade".

Na mesma nota "lamenta-se que partes do citado memorando tenham sido objeto de divulgação pública nos órgãos de comunicação social" e assegura-se que, "independentemente do diálogo institucional estabelecido no quadro dos processos relativos aos efetivos militares, não esteve, não está, nem estará em causa o cumprimento das missões das Forças Armadas".