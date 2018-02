Duarte Cordeiro é candidato à liderança do PS Lisboa

A presidência da FAUL do PS - a segunda maior federação socialista após a do Porto - é exercida desde 2010 pelo atual secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, que não se recandidata por ter atingido o limite de mandatos

O dirigente socialista Duarte Cordeiro apresenta na quinta-feira, em Moscavide, a sua candidatura à presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, cujas eleições se realizam no dia 08 de março.

A presidência da FAUL do PS - a segunda maior federação socialista após a do Porto - é exercida desde 2010 pelo atual secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, que não se recandidata por ter atingido o limite de mandatos.

Duarte Cordeiro, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deverá ser candidato único às próximas eleições federativas e apresenta um programa político que tem como lema "Liderar pela mudança".

Em termos de curto prazo, Duarte Cordeiro propõe a atribuição de prioridade à política de habitação, a par de uma "melhoria da rede de serviços públicos da Área Metropolitana de Lisboa", especialmente os transportes.

O dirigente socialista entende também que, na sequência das últimas autárquicas, em que o PS passou a dominar a maioria das autarquias da Grande Lisboa, é agora o momento de se avançar com uma estratégia integrada para a área metropolitana.

"Outra das prioridades da minha candidatura é a mudança do modelo de governação da Área Metropolitana de Lisboa", adiantou à agência Lusa o vice-presidente da autarquia da capital.

No plano político-ideológico, Duarte Cordeiro afirma ter como "ambição" colocar o PS "na liderança dos debates do futuro, apontando como exemplos a problemática em torno das mudanças no mercado do trabalho por via das transformações tecnológicas, ou a questão da sustentabilidade de um sistema de público de Segurança Social.

Já no plano partidário, o "número dois" de Fernando Medina na Câmara de Lisboa tem como objetivo primeiro "mobilizar os militantes e os simpatizantes do PS para as eleições europeias e legislativas em 2019".

"Há uma maioria que se identifica com a atual solução de Governo. Penso que o PS deve estar cada vez mais aberto a movimentos políticos e sociais para a construção de propostas políticas", defendeu.

Duarte Cordeiro foi secretário-geral da JS entre 2008 e 2010, diretor de campanha da candidatura presidencial de Manuel Alegre em 2011, deputado socialista entre 2009 e 2013. Desde 2015, assume as funções de vice-presidente da Câmara de Lisboa.

Considerado próximo politicamente do atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro desempenhou ainda as funções de diretor de campanha do PS nas últimas eleições legislativas, tendo sido até janeiro passado presidente da concelhia socialista de Lisboa.