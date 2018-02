Ferreira Leite: “Vivemos num ambiente de suspeição permanente sobre qualquer coisa que mexa”

“O que tem a dizer sobre o funcionamento da nossa justiça?”, começou por perguntar Judite de Sousa a Manuela Ferreira Leite, pedindo para que se centrasse no caso do Ministro das Finanças ser suspeito de ter recebido bilhetes para um jogo do Benfica a troco de uma isenção do IMI ao filho de Luís Filipe Vieira. A resposta foi clara: “É lastimável a forma como foi tudo feito. Não há um único português que não tenha pedido um bilhete para ir ver a bola. Vivemos num ambiente de suspeição permanente sobre qualquer coisa que mexa. Dá a sensação de que se reage da mesma forma sendo um caso muito grave ou um que não interessa a ninguém.”

Para a ex-líder do PSD, existem tantos casos “rizíveis” no país que “já se espera tudo de qualquer pessoa e muito mais da classe política”. Por um lado, Ferreira Leite concorda que o Ministério Público investigue as denúncias que são feitas, mas diz que, ao serem investigados casos como o do Ministro das Finanças, passa-se “para segundo plano aquelas que são as verdadeiras questões. Contribui-se para isso e não é saudável para a democracia”. “Estamos a misturar no mesmo caso aquilo que é importante e o que não é”, concluiu.

Ainda sobre o caso de Mário Centeno, Ferreira Leite afirma que o problema é que, atualmente, é tudo público: “Não foi suficiente para existir um julgamento público e não é por o Ministério Público estar a investigar que é grave. Tem de existir cuidado na publicitação porque isso tem efeitos interna e externamente. Este caso foi parar ao parlamento europeu que, entretanto, quis falar sobre algo que não é assunto.”

Já sobre o impacto das leis aprovadas em 2017 sobre os custos das empresas que foram calculados em 12 milhões de euros, Ferreira Leite acredita que se trata de um projeto piloto que está a ser executado no sentido de avaliar o impacto que a legislação publicada no ano passado tem sobre os custos. “Penso que esta avaliação seria mais útil se fosse feita antes de aplicar as leis em vez de ser feita depois porque interessa saber para que é que elas servem e qual é a sua qualidade”, apontou a ex-líder, acrescentando que existe em Portugal um excesso de legislação e que o prórpio Governo admitiu essa questão e anunciou que iria reduzi-la, até.

“Se uma lei tem um impacto sobre a vida das empresas, seja ele positivo ou negativo, então que a avaliação seja feita antes de ser posta em prática porque depois é mais difícil corrigi-la”, concluiu.