Parlamento estende apoios às zonas afetadas pelos fogos de outubro

O diploma abre também a possibilidade de o Governo estender as ajudas aos municípios afetados pelos fogos, entre junho e outubro, como Mação, onde, em julho, as chamas destruíram, segundo a câmara, cerca de 75% do concelho.

A lei aprovada resulta de um texto consensualizado entre o PS, PSD, BE e CDS, a partir de projetos dos bloquistas e dos democratas-cristãos.

O PCP absteve-se, dado que tinha um projeto mais abrangente, alargando os apoios a todos os concelhos afetados pelos incêndios de 2017, sem ficar dependente de uma decisão do Governo, como acabou por ficar decidido, e apresentou uma declaração de voto.

Os incêndios do ano passado fizeram mais de uma centena de vítimas mortais, 66 em junho em Pedrógão Grande e 45, em outubro, na região centro, milhares de hectares de floresta destruída e milhões de euros de prejuízos.