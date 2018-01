Bloco Central? “Quando se está bem acompanhado não se muda de companhia”, diz Costa

António Costa não falou em Rui Rio, muito menos nas teorias sobre Bloco Central. Mas indiretamente, em Coimbra, num discurso que encerrou o jantar das jornadas do grupo parlamentar do PS, deixou bem clara a estratégia do Governo.



“Quando se está no bom caminho só há uma coisa a fazer: continuar no bom caminho. Quando se está bem acompanhado, não se muda de companhia. Portanto vamos seguir o caminho iniciado há dois anos com a companhia de há dois anos”, disse está segunda-feira à noite, numa das passagens mais aplaudidas do primeiro discurso que fez aos deputados do PS após a eleição de Rui Rio como presidente do PSD.



Depois de discriminar os sucessos da governação socialista - “quando há dois anos muitos tinham dúvidas” - Costa fez questão de sublinhar o distanciamento em relação à direita. “Provámos que tínhamos razão e que eles não tinham. Andaram anos a dizer que eram o bom aluno, mas quem hoje quem presidiu ao Eurogrupo não foi um ministro do PSD nem do CDS, foi o nosso ministro Mário Centeno”, atirou.



E depois de recordar que este Governo “foi capaz de acabar com o dogma de que só três partidos podiam chegar ou influenciar o Governo”, António Costa garantiu que, apesar de "exigente", a maioria parlamentar de esquerda é "estável" e levará a legislatura até ao fim. E numa de várias 'bicadas' ao PSD, notou mesmo que ao contrário de outras bancadas parlamentares, a dos socialistas não anda a discutir "quem será o seu líder parlamentar".

Apesar da satisfação com o percurso já percorrido, Costa antecipou também alguns dos desafios que ainda restam até 2019: “mais crescimento, mais emprego e mais igualdade”, “menos trabalho precário”, a reforma da floresta, a descentralização e um “debate político alargado” sobre os fundos europeus, exemplificou.



Em suma, “uma agenda muito pesada pela frente”. Mas entre alguns pedidos de entendimento à direita - nomeadamente na descentralização e nos fundos europeus -, a dois anos das eleições ficou também uma mensagem clara sobre a impossibilidade de acordos estratégicos mais amplos com o PSD: “Se a direita voltar ao poder volta a querer ter competitividade à custa de baixos salários”, disse.