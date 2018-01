Eurogrupo: Segunda-feira é o dia da estreia do Presidente Centeno

O dia é de estreia. Esta segunda-feira, Mário Centeno senta-se pela primeira vez na cadeira de Presidente, para conduzir a reunião do Eurogrupo. Portugal está também na agenda. Os ministros vão ouvir as conclusões da 7ª missão de avaliação pós-programa de assistência, apresentadas pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu.

O ponto deverá ser pacífico e sem grande debate, uma vez que o documento assinala os bons resultados económicos e os progressos feitos em termos orçamentais. Mas apesar dos elogios ao Governo, a 7ª avaliação pós-troika volta a insistir em alguns recados. Os técnicos das instituições continuam a ver riscos de desvio na redução do défice estrutural e a pedir maior esforço de consolidação orçamental. Os reparos são também para a dívida que continua elevada e para pressões do lado da despesa pública.

Alertas ao ministro português, que o Presidente Centeno poderá ter de repetir quando falar à imprensa, no final do Eurogrupo. Outro assunto na agenda diz respeito à Grécia. Os ministros vão avaliar os progressos da terceira avaliação do programa de resgate e poderão abrir a porta a um novo desembolso financeiro - de seis a sete milhões, em várias tranches - a começar na segunda metade de fevereiro.

Centeno encontra-se com Tusk e Juncker

A reunião de ministros das Finanças está marcada para as 14 horas (de Lisboa). Mas Centeno terá também uma agenda preenchida durante a manhã. Às 9h30 vai encontrar-se pela primeira vez com o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Será a oportunidade para se conhecerem.

Tusk, que também preside às Cimeiras do Euro deverá falar com Centeno sobre as prioridades estabelecidas pelos líderes europeus em dezembro passado, e que deverão ser debatidas pelo Eurogrupo nos próximos meses. Os chefes de Estado e de Governo querem que os ministros comecem por se concentrar nos pontos em que há maior convergência entre países, como a conclusão da União Bancária e o futuro do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

O assunto será também abordado durante a tarde pelo Eurogrupo. A discussão sobre a Zona Euro está, no entanto, numa fase preliminar, e objetivo passa por organizar o trabalho e calendário para os próximos meses.

Depois das visitas a Paris e Berlim - para falar com os governos de duas das economias que mais pesam no Euro - Mário Centeno ouve a posição das instituições europeias. Depois do encontro com Tusk, reúne-se com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que foi também o primeiro presidente do Eurogrupo.

Juncker já disse que não tem conselhos a dar ao ministro português, mas deverá recordar a Centeno as propostas que a Comissão apresentou em dezembro para a reforma da Zona Euro.

Bruxelas propõe a evolução do atual Mecanismo Europeu de Estabilidade - o fundo de resgate da Zona Euro - para um Fundo Monetário Europeu, integrado no quadro legislativo da UE. Poderia assim deixar de ser controlado apenas pelos 19 países da Moeda Única, algo que não agrada a todos.

A Comissão defende ainda uma linha orçamental para a Zona Euro - e não um Orçamento como querem alguns países. E sugere a criação do cargo de Ministro Europeu da Economia e das Finanças, figura que agrada mais a França e menos a Alemanha. A capacidade orçamental para a área do euro e a questão do Ministro Europeu são temas mais complexos, e que suscitam maiores divergências entre Estados-membros, devendo ser deixados para discutir lá mais para a frente.

Centeno pede candidatos para substituir Constâncio no BCE

Esta segunda-feira, em Bruxelas, os ministros deverão lançar o processo de nomeação do próximo Vice-Presidente do Banco Central Europeu, que irá substituir Vítor Constâncio quando este terminar o mandato, em final de maio. "O presidente do Eurogrupo irá pedir candidatos ao lugar que ficará vago no BCE", diz ainda a agenda da reunião.