Renato Sampaio vence eleições na concelhia do PS/Porto

É uma vitória com apenas mais 34 votos do que o opositor, tem o especial significado de derrotar o candidato próximo de Manuel Pizarro, responsável pela distrital portuense do PS

O deputado Renato Sampaio venceu hoje as eleições para a presidência da concelhia do PS/Porto, alcançando 51,4% dos votos, contra 48,8% do candidato derrotado, o presidente em exercício Tiago Barbosa Ribeiro, anunciou o candidato vencedor. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 34 votos.

O ato eleitoral decorreu entre as 15:00 e as 19:00, na sede da Federação do Porto do Partido Socialista, estando 1.768 militantes inscritos com as quotas em dia.

Com este triunfo, Renato Sampaio volta a uma liderança no PS depois de, entre 2008 e 2011, ter presidido à distrital socialista do Porto.

Renato Sampaio afastou assim Tiago Barbosa Ribeiro, muito próximo do atual líder da distrital portuense, Manuel Pizarro, de um segundo mandato à frente da concelhia.

Após as eleições, Sampaioprometeu um "apoio seguro ao líder do PS, ao primeiro-ministro e ao Governo". No seu discurso de vitória, na sede da Federação do Porto do PS, Renato Sampaio lembrou que, pela "primeira vez, um presidente em exercício perdeu as eleições" na concelhia do Porto.

Vencendo em nove das 14 secções do Porto, a candidatura de Renato Sampaio obteve 733 votos contra 699 de Tiago Barbosa Ribeiro.

"Contra os argumentos falaciosos que se ouviram durante a campanha, quero assegurar que esta concelhia será um apoio seguro ao líder do PS, ao primeiro-ministro e ao Governo", afirmou o vencedor da noite, embora reconhecendo que esperava ganhar por números mais "volumosos".

Com 51,4% dos votos a seu favor na eleição, Renato Sampaio promete passar a ser "um presidente quase em exclusividade da concelhia" , apesar de ser deputado na Assembleia da República.